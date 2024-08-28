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Пленный ВСУ рассказал о приказе расстреливать гражданских в Курской области - РИА Новости, 28.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:44 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/plennyy-1968910070.html
Пленный ВСУ рассказал о приказе расстреливать гражданских в Курской области
Пленный ВСУ рассказал о приказе расстреливать гражданских в Курской области - РИА Новости, 28.08.2024
Пленный ВСУ рассказал о приказе расстреливать гражданских в Курской области
Украинский пленный военнослужащий Дмитрий Лабунский признался, что его подразделение при вторжении в Курскую область имело распоряжение командования... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T10:44
2024-08-28T10:44
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Украинский пленный военнослужащий Дмитрий Лабунский признался, что его подразделение при вторжении в Курскую область имело распоряжение командования расстреливать гражданских жителей, оказывающих украинским военным сопротивление, следует из видео, которое показало Минобороны РФ. "Тех, кто оказывает сопротивление, начальство сказало расстреливать", - сказал он. Пленный также рассказал, что вверенная ему техника - боевая машина пехоты - была неисправна. "Ведущий мост "штрабанит", проехал около 10 километров и встал. Хотел назад вернуться, машину на ремонт сдать... Нет, говорит командир, садись в машину! Ты что – дурак? Приедешь – тебе расскажут, как надо ездить", – говорит пленный. По словам пленного, он неоднократно указывал начальству на возможные поломки в технике из-за отсутствия машинного масла и банального техобслуживания. Но каждый раз его "заставляли ехать, потому что водителей не было". Причем, въехал он на территорию Курской области, когда его БМП "направляла" другая, впереди идущая, машина, а в машине Лабунского находилась пехота. Дмитрий был мобилизован и назначен механиком-водителем БМП-1. Во время обучения ему дали "только три раза проехать, и всё". По его словам, ВСУ испытывают большой некомплект в водителях боевых машин.
https://ria.ru/20240827/vsu-1968655644.html
https://ria.ru/20240826/plen-1968423358.html
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Украинский пленный о приказе командования стрелять в гражданских в Курской области
Попавший в плен украинский военный рассказал, что командование приказывало им расстреливать гражданских в Курской области, если те оказывают сопротивление.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Пленный ВСУ рассказал о приказе расстреливать гражданских в Курской области

Пленный Лабунский: командование приказало расстреливать жителей Курской области

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Украинский пленный военнослужащий Дмитрий Лабунский признался, что его подразделение при вторжении в Курскую область имело распоряжение командования расстреливать гражданских жителей, оказывающих украинским военным сопротивление, следует из видео, которое показало Минобороны РФ.
"Тех, кто оказывает сопротивление, начальство сказало расстреливать", - сказал он.
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Пленный также рассказал, что вверенная ему техника - боевая машина пехоты - была неисправна.
"Ведущий мост "штрабанит", проехал около 10 километров и встал. Хотел назад вернуться, машину на ремонт сдать... Нет, говорит командир, садись в машину! Ты что – дурак? Приедешь – тебе расскажут, как надо ездить", – говорит пленный.
По словам пленного, он неоднократно указывал начальству на возможные поломки в технике из-за отсутствия машинного масла и банального техобслуживания. Но каждый раз его "заставляли ехать, потому что водителей не было".
Причем, въехал он на территорию Курской области, когда его БМП "направляла" другая, впереди идущая, машина, а в машине Лабунского находилась пехота.
Дмитрий был мобилизован и назначен механиком-водителем БМП-1. Во время обучения ему дали "только три раза проехать, и всё". По его словам, ВСУ испытывают большой некомплект в водителях боевых машин.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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