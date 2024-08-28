https://ria.ru/20240828/plennyy-1968910070.html

Пленный ВСУ рассказал о приказе расстреливать гражданских в Курской области

Пленный ВСУ рассказал о приказе расстреливать гражданских в Курской области - РИА Новости, 28.08.2024

Пленный ВСУ рассказал о приказе расстреливать гражданских в Курской области

Украинский пленный военнослужащий Дмитрий Лабунский признался, что его подразделение при вторжении в Курскую область имело распоряжение командования... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T10:44

2024-08-28T10:44

2024-08-28T10:44

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Украинский пленный военнослужащий Дмитрий Лабунский признался, что его подразделение при вторжении в Курскую область имело распоряжение командования расстреливать гражданских жителей, оказывающих украинским военным сопротивление, следует из видео, которое показало Минобороны РФ. "Тех, кто оказывает сопротивление, начальство сказало расстреливать", - сказал он. Пленный также рассказал, что вверенная ему техника - боевая машина пехоты - была неисправна. "Ведущий мост "штрабанит", проехал около 10 километров и встал. Хотел назад вернуться, машину на ремонт сдать... Нет, говорит командир, садись в машину! Ты что – дурак? Приедешь – тебе расскажут, как надо ездить", – говорит пленный. По словам пленного, он неоднократно указывал начальству на возможные поломки в технике из-за отсутствия машинного масла и банального техобслуживания. Но каждый раз его "заставляли ехать, потому что водителей не было". Причем, въехал он на территорию Курской области, когда его БМП "направляла" другая, впереди идущая, машина, а в машине Лабунского находилась пехота. Дмитрий был мобилизован и назначен механиком-водителем БМП-1. Во время обучения ему дали "только три раза проехать, и всё". По его словам, ВСУ испытывают большой некомплект в водителях боевых машин.

https://ria.ru/20240827/vsu-1968655644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Украинский пленный о приказе командования стрелять в гражданских в Курской области Попавший в плен украинский военный рассказал, что командование приказывало им расстреливать гражданских в Курской области, если те оказывают сопротивление. 2024-08-28T10:44 true PT1M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф