Рейтинг@Mail.ru
Предпосылок для мирных переговоров по Украине нет, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/peregovory-1968941367.html
Предпосылок для мирных переговоров по Украине нет, заявили в Кремле
Предпосылок для мирных переговоров по Украине нет, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.08.2024
Предпосылок для мирных переговоров по Украине нет, заявили в Кремле
Предпосылок для мирных переговоров по украинскому урегулированию в настоящий момент нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T12:36
2024-08-28T12:36
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
безопасность
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1962001988_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_3bca7e1edefcb4b7ef4c167d8e9f6d0f.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Предпосылок для мирных переговоров по украинскому урегулированию в настоящий момент нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В настоящий момент более чем очевидно, что каких-то предпосылок для таких переговоров нет", - отметил Песков на брифинге, комментируя возможность переговоров по украинскому урегулированию.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1962001988_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_36b33afe0e892d5e306ab1f608bb6b88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, безопасность, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Предпосылок для мирных переговоров по Украине нет, заявили в Кремле

Песков: предпосылок для мирных переговоров по Украине в настоящий момент нет

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Предпосылок для мирных переговоров по украинскому урегулированию в настоящий момент нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В настоящий момент более чем очевидно, что каких-то предпосылок для таких переговоров нет", - отметил Песков на брифинге, комментируя возможность переговоров по украинскому урегулированию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
14 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала