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Предпосылок для мирных переговоров по Украине нет, заявили в Кремле
Предпосылок для мирных переговоров по Украине нет, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.08.2024
Предпосылок для мирных переговоров по Украине нет, заявили в Кремле
Предпосылок для мирных переговоров по украинскому урегулированию в настоящий момент нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T12:36
2024-08-28T12:36
2024-08-28T12:36
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
безопасность
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Предпосылок для мирных переговоров по украинскому урегулированию в настоящий момент нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В настоящий момент более чем очевидно, что каких-то предпосылок для таких переговоров нет", - отметил Песков на брифинге, комментируя возможность переговоров по украинскому урегулированию.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, дмитрий песков, безопасность, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Предпосылок для мирных переговоров по Украине нет, заявили в Кремле
Песков: предпосылок для мирных переговоров по Украине в настоящий момент нет