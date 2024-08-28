https://ria.ru/20240828/peregovory-1968941367.html

Предпосылок для мирных переговоров по Украине нет, заявили в Кремле

Предпосылок для мирных переговоров по Украине нет, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.08.2024

Предпосылок для мирных переговоров по Украине нет, заявили в Кремле

Предпосылок для мирных переговоров по украинскому урегулированию в настоящий момент нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T12:36

2024-08-28T12:36

2024-08-28T12:36

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

безопасность

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Предпосылок для мирных переговоров по украинскому урегулированию в настоящий момент нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В настоящий момент более чем очевидно, что каких-то предпосылок для таких переговоров нет", - отметил Песков на брифинге, комментируя возможность переговоров по украинскому урегулированию.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, безопасность, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф