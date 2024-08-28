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Мишустин назначил Печковского членом коллегии Военно-промышленной комиссии
Мишустин назначил Печковского членом коллегии Военно-промышленной комиссии - РИА Новости, 28.08.2024
Мишустин назначил Печковского членом коллегии Военно-промышленной комиссии
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Павла Печковского членом коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, соответствующее распоряжение размещено на... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T21:36
2024-08-28T21:36
2024-08-28T21:36
политика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Павла Печковского членом коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Печковского Павла Григорьевича членом коллегии Военно-промышленной комиссии России", - говорится в документе.
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политика, россия, михаил мишустин
Политика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин назначил Печковского членом коллегии Военно-промышленной комиссии
Мишустин назначил Печковского членом коллегии Военно-промышленной комиссии РФ