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Паслер рассказал о модернизации спортобъектов в Оренбургской области

Паслер рассказал о модернизации спортобъектов в Оренбургской области - РИА Новости, 28.08.2024

Паслер рассказал о модернизации спортобъектов в Оренбургской области

В этом году оборудуют 15 полей для игры в мини-футбол в городах и районах Оренбургской области и отремонтируют 25 спортзалов, сообщил глава региона Денис... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T19:25

2024-08-28T19:25

2024-08-28T19:25

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В этом году оборудуют 15 полей для игры в мини-футбол в городах и районах Оренбургской области и отремонтируют 25 спортзалов, сообщил глава региона Денис Паслер. По его словам, почти 60% жителей региона на сегодняшний день выбирают здоровый образ жизни. С каждым годом людей, увлеченных спортом, в Оренбургской области становится все больше. В том числе и потому, что становится больше возможностей для тренировок. "Начиная с 2019 года в Оренбургской области мы оборудовали 47 площадок ГТО, 30 площадок для игры в мини-футбол, отремонтировали 27 крупных спортивных объектов и 127 спортзалов", – сказал Паслер, его слова приводит пресс-служба областного правительства. Губернатор в среду посетил водноспортивный комплекс "Нефтяник", где сейчас идет капитальный ремонт. Спорткомплекс открылся в августе 1991 года. Сразу начала работать секция плавания, через некоторое время – секция по прыжкам в воду. Первые соревнования регионального уровня состоялись здесь в 1992 году, а уже в 1995 году братья Александр и Дмитрий Доброскоки стали призерами международного турнира. Практически без остановок шел тренировочный процесс, проводились соревнования, напомнили в пресс-службе. Капитальный ремонт проводится в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта Оренбургской области". Из областного и местного бюджетов выделено порядка 130 миллионов рублей. Подрядчик приступил к работам в апреле. Проектом предусмотрены капитальный ремонт кровли, большого и малого спортзалов, раздевалок, душевых, чаш бассейна. Также замене подлежат внутренние коммуникации. В настоящее время демонтажные работы выполнены на 95%, кровельные – на 80%. Штукатурные работы завершены. Ремонт малой и средней чаш бассейна выполнен на 60%, большой – на 50%. Уже проложена новая проводка в ремонтируемых помещениях, смонтирована новая система водоотведения и система подачи воды. В рамках ремонта предусмотрена также реконструкция системы подачи воды в среднюю и малые чаши.

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оренбургская область, денис паслер