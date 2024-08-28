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В графике суда в Париже пока не значится заседание по делу Дурова - РИА Новости, 28.08.2024
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11:28 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/parizh-1968921644.html
В графике суда в Париже пока не значится заседание по делу Дурова
В графике суда в Париже пока не значится заседание по делу Дурова - РИА Новости, 28.08.2024
В графике суда в Париже пока не значится заседание по делу Дурова
В графике суда Парижа пока не значится заседание по делу основателя Telegram Павла Дурова, у которого в среду вечером истекает максимально возможный срок... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T11:28
2024-08-28T11:28
в мире
франция
оаэ
москва
павел дуров
эммануэль макрон
telegram
задержание павла дурова во франции
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ПАРИЖ, 28 авг - РИА Новости. В графике суда Парижа пока не значится заседание по делу основателя Telegram Павла Дурова, у которого в среду вечером истекает максимально возможный срок предварительного заключения, передает корреспондент РИА Новости из суда. В то же время, источник, знакомый с работой суда, не исключил, что рассмотрение вопроса Дурова могли не включить в общедоступный график из-за "чувствительного характера" этого дела. "В графике это дело не значится, но это не исключает его возможное рассмотрение", - сказал собеседник агентства. Также не исключено его рассмотрение в режиме видеоконференции. Ранее прокуратура Парижа сообщила, что срок предварительного задержания Дурова был продлен до максимально возможных в таких случаях 96 часов, которые истекают в среду вечером (21.00 мск). До этого момента ему должны предъявить обвинения, если найдутся достаточные для судьи аргументы, или отпустить на свободу. Позже в прокуратуре подтвердили РИА Новости, что срок предварительного заключения Дурова истекает в среду. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что Дуров был помещен под стражу для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля "в отношении неназванного лица" в связи с подозрением в 12 преступлениях. В частности, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе в Париже полагают, что он якобы может быть "соучастником" таких преступлений как распространение детской порнографии и торговля наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями, которые предъявляли законные требования к мессенджеру, заявили в ведомстве. По данным французской прессы, ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден объясняться, он заверил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва направила ноту с требованием о доступе к бизнесмену, но Париж считает основным его французское гражданство. Основатель Telegram имеет паспорта РФ, Франции, ОАЭ и Сент-Китс и Невис. МИД ОАЭ также сообщил, что обратился к властям Франции с требованием позволить оказать ему все необходимые консульские услуги.
https://ria.ru/20240828/durov-1968735141.html
https://ria.ru/20240827/durov-1968559258.html
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в мире, франция, оаэ, москва, павел дуров, эммануэль макрон, telegram, задержание павла дурова во франции
В мире, Франция, ОАЭ, Москва, Павел Дуров, Эммануэль Макрон, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
В графике суда в Париже пока не значится заседание по делу Дурова

Заседание по делу задержанного Дурова пока не значится в графике суда в Париже

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
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ПАРИЖ, 28 авг - РИА Новости. В графике суда Парижа пока не значится заседание по делу основателя Telegram Павла Дурова, у которого в среду вечером истекает максимально возможный срок предварительного заключения, передает корреспондент РИА Новости из суда.
В то же время, источник, знакомый с работой суда, не исключил, что рассмотрение вопроса Дурова могли не включить в общедоступный график из-за "чувствительного характера" этого дела. "В графике это дело не значится, но это не исключает его возможное рассмотрение", - сказал собеседник агентства. Также не исключено его рассмотрение в режиме видеоконференции.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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Ранее прокуратура Парижа сообщила, что срок предварительного задержания Дурова был продлен до максимально возможных в таких случаях 96 часов, которые истекают в среду вечером (21.00 мск). До этого момента ему должны предъявить обвинения, если найдутся достаточные для судьи аргументы, или отпустить на свободу. Позже в прокуратуре подтвердили РИА Новости, что срок предварительного заключения Дурова истекает в среду.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что Дуров был помещен под стражу для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля "в отношении неназванного лица" в связи с подозрением в 12 преступлениях.
В частности, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе в Париже полагают, что он якобы может быть "соучастником" таких преступлений как распространение детской порнографии и торговля наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями, которые предъявляли законные требования к мессенджеру, заявили в ведомстве.
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По данным французской прессы, ему может грозить до 20 лет тюрьмы.
Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден объясняться, он заверил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва направила ноту с требованием о доступе к бизнесмену, но Париж считает основным его французское гражданство. Основатель Telegram имеет паспорта РФ, Франции, ОАЭ и Сент-Китс и Невис. МИД ОАЭ также сообщил, что обратился к властям Франции с требованием позволить оказать ему все необходимые консульские услуги.
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