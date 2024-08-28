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При ударе Израиля на Западном берегу погибли семь человек, пишут СМИ - РИА Новости, 28.08.2024
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06:32 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/palestina-1968880526.html
При ударе Израиля на Западном берегу погибли семь человек, пишут СМИ
При ударе Израиля на Западном берегу погибли семь человек, пишут СМИ - РИА Новости, 28.08.2024
При ударе Израиля на Западном берегу погибли семь человек, пишут СМИ
По меньшей мере семь палестинцев погибли при ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по двум городам на севере Западного берега реки Иордан, сообщает телеканал Al... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T06:32
2024-08-28T06:32
в мире
израиль
западный берег реки иордан
россия
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. По меньшей мере семь палестинцев погибли при ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по двум городам на севере Западного берега реки Иордан, сообщает телеканал Al Jazeera. Ранее издание Times of Israel со ссылкой на заявление ЦАХАЛ сообщало, что армия заявила о проведении крупной контртеррористической операции в двух городах на севере Западного берега реки Иордан. "По меньшей мере семь палестинцев были убиты на оккупированном Западном берегу в результате того, что израильские военные начали крупномасштабную военную операцию с участием сотен военнослужащих в городах Дженин и Тулькарем", - говорится в сообщении. Ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов на оккупированных палестинских территориях заявило, что количество снесенных Израилем палестинских домов на Западном берегу реки Иордан удвоилось за период с 7 октября 2023 года. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,9 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240828/gaza-1968880355.html
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израиль
западный берег реки иордан
россия
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в мире, израиль, западный берег реки иордан, россия, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, Израиль, Западный берег реки Иордан, Россия, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
При ударе Израиля на Западном берегу погибли семь человек, пишут СМИ

Al Jazeera: при ударе по двум городам на Западном берегу погибли семь человек

© AP Photo / Majdi MohammedДым поднимается над лагерем беженцев после израильского авиаудара по Западному берегу
Дым поднимается над лагерем беженцев после израильского авиаудара по Западному берегу - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Majdi Mohammed
Дым поднимается над лагерем беженцев после израильского авиаудара по Западному берегу. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. По меньшей мере семь палестинцев погибли при ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по двум городам на севере Западного берега реки Иордан, сообщает телеканал Al Jazeera.
Ранее издание Times of Israel со ссылкой на заявление ЦАХАЛ сообщало, что армия заявила о проведении крупной контртеррористической операции в двух городах на севере Западного берега реки Иордан.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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"По меньшей мере семь палестинцев были убиты на оккупированном Западном берегу в результате того, что израильские военные начали крупномасштабную военную операцию с участием сотен военнослужащих в городах Дженин и Тулькарем", - говорится в сообщении.
Ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов на оккупированных палестинских территориях заявило, что количество снесенных Израилем палестинских домов на Западном берегу реки Иордан удвоилось за период с 7 октября 2023 года.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,9 тысячи человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильЗападный берег реки ИорданРоссияООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестина
 
 
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