https://ria.ru/20240828/palestina-1968880526.html

При ударе Израиля на Западном берегу погибли семь человек, пишут СМИ

При ударе Израиля на Западном берегу погибли семь человек, пишут СМИ - РИА Новости, 28.08.2024

При ударе Израиля на Западном берегу погибли семь человек, пишут СМИ

По меньшей мере семь палестинцев погибли при ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по двум городам на севере Западного берега реки Иордан, сообщает телеканал Al... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T06:32

2024-08-28T06:32

2024-08-28T06:32

в мире

израиль

западный берег реки иордан

россия

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903906494_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_a73455a267c68c7a042e653e273f711d.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. По меньшей мере семь палестинцев погибли при ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по двум городам на севере Западного берега реки Иордан, сообщает телеканал Al Jazeera. Ранее издание Times of Israel со ссылкой на заявление ЦАХАЛ сообщало, что армия заявила о проведении крупной контртеррористической операции в двух городах на севере Западного берега реки Иордан. "По меньшей мере семь палестинцев были убиты на оккупированном Западном берегу в результате того, что израильские военные начали крупномасштабную военную операцию с участием сотен военнослужащих в городах Дженин и Тулькарем", - говорится в сообщении. Ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов на оккупированных палестинских территориях заявило, что количество снесенных Израилем палестинских домов на Западном берегу реки Иордан удвоилось за период с 7 октября 2023 года. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,9 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240828/gaza-1968880355.html

https://ria.ru/20240828/gaza-1968878540.html

израиль

западный берег реки иордан

россия

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, западный берег реки иордан, россия, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина