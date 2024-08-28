https://ria.ru/20240828/ortega-1968978616.html

Ортега пообещал Мадуро "бойцов" при попытке контрреволюции в Венесуэле

Ортега пообещал Мадуро "бойцов" при попытке контрреволюции в Венесуэле - РИА Новости, 28.08.2024

Ортега пообещал Мадуро "бойцов" при попытке контрреволюции в Венесуэле

Президент Никарагуа Даниэль Ортега в ходе саммита лидеров Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) пообещал венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T14:33

2024-08-28T14:33

2024-08-28T14:33

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент Никарагуа Даниэль Ортега в ходе саммита лидеров Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) пообещал венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро предоставить "бойцов", если в Венесуэле случится попытка "вооруженной контрреволюции" на фоне результатов президентских выборов. "Будьте уверены, что, если начнется битва, вы можете рассчитывать на сандинистских (правящая партия Никарагуа - "Сандинистский фронт национального освобождения" - ред.) бойцов", - заверил Ортега Мадуро в ходе виртуального саммита лидеров АЛБА, который транслировался на официальном YouTube-канале организации. Президент Никарагуа добавил, что переворот может быть подогрет со стороны США из граничащей с Венесуэлой Колумбии. "Там (в Колумбии - ред.) много военных баз "янки"... нельзя исключать, что они организуют вооруженную контрреволюцию, как это было с нами", - заявил Ортега на саммите. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. 29 июля в стране разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным Генпрокуратуры, по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме задержаны более двух тысяч человек. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и нарушение права народа на самоопределение. В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.

https://ria.ru/20240811/maduro-1965513261.html

https://ria.ru/20240804/karakas-1963923974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, венесуэла, никарагуа, колумбия, даниэль ортега, николас мадуро, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф