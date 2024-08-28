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В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 28.08.2024
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22:55 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/opasnost-1969082912.html
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 28.08.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T22:55
2024-08-28T22:55
белгородская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. Ракетная опасность была объявлена в 22.40 мск, она продлилась восемь минут. "Внимание! На всей территории Белгородской области. Отбой ракетной опасности", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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белгородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Белгородская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Белгородской области отменили ракетную опасность

МЧС: на всей территории Белгородской области отменили ракетную опасность

© РИА Новости / Владимир Корнев | Перейти в медиабанкВид на город Белгород
Вид на город Белгород - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Владимир Корнев
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области, сообщило ГУ МЧС РФ по региону.
Ракетная опасность была объявлена в 22.40 мск, она продлилась восемь минут.
"Внимание! На всей территории Белгородской области. Отбой ракетной опасности", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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Белгородская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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