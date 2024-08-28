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В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 28.08.2024
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T16:41
2024-08-28T16:41
2024-08-28T16:44
белгород
шебекино
белгородский район
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 28 авг — РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html
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белгород, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Белгород, Шебекино, Белгородский район, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Происшествия
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
Гладков: В Белгороде, районе и Шебекино объявили ракетную опасность