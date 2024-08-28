https://ria.ru/20240828/opasnost-1969001513.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 28.08.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена тринадцатый раз в Курской области днём в среду, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T15:25
2024-08-28T15:25
2024-08-28T15:27
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
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ВОРОНЕЖ, 28 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена тринадцатый раз в Курской области днём в среду, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в среду в 00.27 мск. Сигнал был отменён спустя 2 минуты в 0.29. После ракетная опасность была объявлена ещё одиннадцать раз. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил Смирнов. Тринадцатая ракетная опасность продлилась четыре минуты, её отменили в 15.12.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили ракетную опасность
Смирнов: в Курской области тринадцатый раз за день объявили ракетную опасность