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В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 28.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:25 28.08.2024 (обновлено: 15:27 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/opasnost-1969001513.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 28.08.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена тринадцатый раз в Курской области днём в среду, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T15:25
2024-08-28T15:27
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
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ВОРОНЕЖ, 28 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена тринадцатый раз в Курской области днём в среду, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в среду в 00.27 мск. Сигнал был отменён спустя 2 минуты в 0.29. После ракетная опасность была объявлена ещё одиннадцать раз. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил Смирнов. Тринадцатая ракетная опасность продлилась четыре минуты, её отменили в 15.12.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили ракетную опасность

Смирнов: в Курской области тринадцатый раз за день объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 28 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена тринадцатый раз в Курской области днём в среду, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.
Ракетная опасность была объявлена в среду в 00.27 мск. Сигнал был отменён спустя 2 минуты в 0.29. После ракетная опасность была объявлена ещё одиннадцать раз.
"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил Смирнов.
Тринадцатая ракетная опасность продлилась четыре минуты, её отменили в 15.12.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьАлексей Смирнов (политик)
 
 
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