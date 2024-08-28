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В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 28.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:15 28.08.2024 (обновлено: 10:18 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/opasnost-1968904705.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 28.08.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T10:15
2024-08-28T10:18
курская область
специальная военная операция на украине
россия
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
безопасность
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ТУЛА, 28 авг – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.Угрозу ракетного обстрела объявили в восьмой раз в среду."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал врио главы региона.Прошлую ракетную опасность объявляли в 8.15 мск, ее отменили через 37 минут.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
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курская область, россия, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, безопасность
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области объявили ракетную опасность

Власти Курской области в восьмой раз объявили сигнал ракетной опасности

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖелезобетонное укрытие на улице Ленина в Курске
Железобетонное укрытие на улице Ленина в Курске - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Железобетонное укрытие на улице Ленина в Курске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУЛА, 28 авг – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.
Угрозу ракетного обстрела объявили в восьмой раз в среду.
"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал врио главы региона.
Прошлую ракетную опасность объявляли в 8.15 мск, ее отменили через 37 минут.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияАлексей Смирнов (политик)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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