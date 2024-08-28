https://ria.ru/20240828/opasnost-1968892320.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 28.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T08:56
2024-08-28T08:56
2024-08-28T08:57
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
происшествия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в 8.15 мск, она продлилась 37 минут. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия, Вооруженные силы Украины
В Курской области отменили ракетную опасность
Врио губернатора Смирнов: в Курской области отменили ракетную опасность