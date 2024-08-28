https://ria.ru/20240828/opasnost-1968885052.html
В Курской области вновь объявили ракетную опасность
В Курской области вновь объявили ракетную опасность - РИА Новости, 28.08.2024
В Курской области вновь объявили ракетную опасность
Ракетная опасность вновь объявлена в Курской области, сообщил в среду врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T07:38
2024-08-28T07:38
2024-08-28T07:38
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961298732_0:0:3031:1706_1920x0_80_0_0_3e99701f9a734140325b1b9c43504031.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Ракетная опасность вновь объявлена в Курской области, сообщил в среду врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961298732_140:0:2869:2047_1920x0_80_0_0_3341929dda444f095a475449c796eb01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, алексей смирнов (политик) , россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Россия
В Курской области вновь объявили ракетную опасность
Врио губернатора Смирнов: в Курской области вновь объявили ракетную опасность