https://ria.ru/20240828/opasnost-1968878732.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 28.08.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T05:55
2024-08-28T05:55
2024-08-28T05:56
специальная военная операция на украине
курская область
россия
происшествия
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, происшествия, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Происшествия, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили ракетную опасность
Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявили ракетную опасность