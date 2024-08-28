https://ria.ru/20240828/opasnost-1968878732.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 28.08.2024

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T05:55

2024-08-28T05:55

2024-08-28T05:56

специальная военная операция на украине

курская область

россия

происшествия

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

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2024

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курская область, россия, происшествия, алексей смирнов (политик)