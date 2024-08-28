https://ria.ru/20240828/opasnost-1968865560.html

В Липецкой области объявили воздушную опасность

В Липецкой области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 28.08.2024

В Липецкой области объявили воздушную опасность

Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщает ГУ МЧС по Липецкой области в Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T00:33

2024-08-28T00:33

2024-08-28T00:39

специальная военная операция на украине

липецкая область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщает ГУ МЧС по Липецкой области в Telegram-канале."Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

россия

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2024

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липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия