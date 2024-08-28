https://ria.ru/20240828/obyski-1968877735.html

В Москве провели обыски у сторонника РДК*

В Москве провели обыски у сторонника РДК* - РИА Новости, 28.08.2024

В Москве провели обыски у сторонника РДК*

Силовики провели обыски у 27-летнего сторонника запрещенной в России террористической организации "Русский Добровольческий Корпус"* (РДК*), против которого в... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T05:28

2024-08-28T05:28

2024-08-28T05:28

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россия

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сергей лебедев

министерство обороны украины

происшествия

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Силовики провели обыски у 27-летнего сторонника запрещенной в России террористической организации "Русский Добровольческий Корпус"* (РДК*), против которого в Москве расследуется уголовное дело о подготовке теракта, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что уголовное дело о подготовке теракта в отношении 27-летнего сторонника РДК* было возбуждено в начале июня в Москве. По словам собеседника, мужчина в прошлом году вступил в переписку в мессенджере с членами РДК*, а после отправился к военному комиссариату на северо-западе Москвы для разведки местности, составления плана отхода, наблюдения и фотофиксации. В итоге он был задержан. "В рамках расследования уголовного дела в жилище фигуранта был проведен обыск", - сказал собеседник агентства. РДК* входит в украинское националистическое диверсионное подразделение "Кракен"*, сформированное главарями полка "Азов"* и Главного управления разведки Минобороны Украины, заявлял РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на агентурные данные и предоставив соответствующие видеокадры из Харьковской области, на которых во главе колонны с флагами РДК* ехал БТР с флагом "Кракена"*. Боевики так называемого "РДК"* воюют на стороне украинских националистов против российских войск. Вместе с "Легионом "Свобода России"* "РДК"* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях.* Террористические организации, запрещенные в России

https://ria.ru/20240827/zaderzhanie-1968795199.html

https://ria.ru/20240826/zaverbovannyy-1968524798.html

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россия

харьковская область

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москва, россия, харьковская область, сергей лебедев, министерство обороны украины, происшествия