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В Москве провели обыски у сторонника РДК* - РИА Новости, 28.08.2024
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05:28 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/obyski-1968877735.html
В Москве провели обыски у сторонника РДК*
В Москве провели обыски у сторонника РДК* - РИА Новости, 28.08.2024
В Москве провели обыски у сторонника РДК*
Силовики провели обыски у 27-летнего сторонника запрещенной в России террористической организации "Русский Добровольческий Корпус"* (РДК*), против которого в... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T05:28
2024-08-28T05:28
москва
россия
харьковская область
сергей лебедев
министерство обороны украины
происшествия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Силовики провели обыски у 27-летнего сторонника запрещенной в России террористической организации "Русский Добровольческий Корпус"* (РДК*), против которого в Москве расследуется уголовное дело о подготовке теракта, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что уголовное дело о подготовке теракта в отношении 27-летнего сторонника РДК* было возбуждено в начале июня в Москве. По словам собеседника, мужчина в прошлом году вступил в переписку в мессенджере с членами РДК*, а после отправился к военному комиссариату на северо-западе Москвы для разведки местности, составления плана отхода, наблюдения и фотофиксации. В итоге он был задержан. "В рамках расследования уголовного дела в жилище фигуранта был проведен обыск", - сказал собеседник агентства. РДК* входит в украинское националистическое диверсионное подразделение "Кракен"*, сформированное главарями полка "Азов"* и Главного управления разведки Минобороны Украины, заявлял РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на агентурные данные и предоставив соответствующие видеокадры из Харьковской области, на которых во главе колонны с флагами РДК* ехал БТР с флагом "Кракена"*. Боевики так называемого "РДК"* воюют на стороне украинских националистов против российских войск. Вместе с "Легионом "Свобода России"* "РДК"* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях.* Террористические организации, запрещенные в России
https://ria.ru/20240827/zaderzhanie-1968795199.html
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москва, россия, харьковская область, сергей лебедев, министерство обороны украины, происшествия
Москва, Россия, Харьковская область, Сергей Лебедев, Министерство обороны Украины, Происшествия
В Москве провели обыски у сторонника РДК*

В Москве провели обыски у сторонника РДК, подозреваемого в подготовке теракта

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Силовики провели обыски у 27-летнего сторонника запрещенной в России террористической организации "Русский Добровольческий Корпус"* (РДК*), против которого в Москве расследуется уголовное дело о подготовке теракта, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что уголовное дело о подготовке теракта в отношении 27-летнего сторонника РДК* было возбуждено в начале июня в Москве. По словам собеседника, мужчина в прошлом году вступил в переписку в мессенджере с членами РДК*, а после отправился к военному комиссариату на северо-западе Москвы для разведки местности, составления плана отхода, наблюдения и фотофиксации. В итоге он был задержан.
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"В рамках расследования уголовного дела в жилище фигуранта был проведен обыск", - сказал собеседник агентства.
РДК* входит в украинское националистическое диверсионное подразделение "Кракен"*, сформированное главарями полка "Азов"* и Главного управления разведки Минобороны Украины, заявлял РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на агентурные данные и предоставив соответствующие видеокадры из Харьковской области, на которых во главе колонны с флагами РДК* ехал БТР с флагом "Кракена"*.
Боевики так называемого "РДК"* воюют на стороне украинских националистов против российских войск. Вместе с "Легионом "Свобода России"* "РДК"* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях.
* Террористические организации, запрещенные в России
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