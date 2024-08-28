В Москве провели обыски у сторонника РДК*
В Москве провели обыски у сторонника РДК, подозреваемого в подготовке теракта
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Силовики провели обыски у 27-летнего сторонника запрещенной в России террористической организации "Русский Добровольческий Корпус"* (РДК*), против которого в Москве расследуется уголовное дело о подготовке теракта, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что уголовное дело о подготовке теракта в отношении 27-летнего сторонника РДК* было возбуждено в начале июня в Москве. По словам собеседника, мужчина в прошлом году вступил в переписку в мессенджере с членами РДК*, а после отправился к военному комиссариату на северо-западе Москвы для разведки местности, составления плана отхода, наблюдения и фотофиксации. В итоге он был задержан.
"В рамках расследования уголовного дела в жилище фигуранта был проведен обыск", - сказал собеседник агентства.
РДК* входит в украинское националистическое диверсионное подразделение "Кракен"*, сформированное главарями полка "Азов"* и Главного управления разведки Минобороны Украины, заявлял РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на агентурные данные и предоставив соответствующие видеокадры из Харьковской области, на которых во главе колонны с флагами РДК* ехал БТР с флагом "Кракена"*.
Боевики так называемого "РДК"* воюют на стороне украинских националистов против российских войск. Вместе с "Легионом "Свобода России"* "РДК"* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях.
* Террористические организации, запрещенные в России
Под Курганом задержали жителя, завербованного украинской разведкой
26 августа, 14:40