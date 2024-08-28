https://ria.ru/20240828/obstrely-1968998112.html

Украинские войска выпустили 12 снарядов по Донецку и Горловке

Украинские войска выпустили 12 снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 28.08.2024

Украинские войска выпустили 12 снарядов по Донецку и Горловке

Украинские войска выпустили 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке и Донецку с начала суток, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T15:13

2024-08-28T15:13

2024-08-28T15:13

специальная военная операция на украине

стирол

нато

горловка

донецк

украина

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg

ДОНЕЦК, 28 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке и Донецку с начала суток, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:10 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 мм… 13:45 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Отмечается, что ранее в 10:45 было выпущено еще три снаряда по Никитовскому району Горловки и в 3:20 – три снаряда по Кировскому району Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html

горловка

донецк

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

стирол, нато, горловка, донецк, украина, происшествия