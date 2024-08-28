https://ria.ru/20240828/obstrely-1968899345.html

В Херсонской области три мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ

В Херсонской области три мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 28.08.2024

В Херсонской области три мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ

При обстрелах Херсонской области украинской армией за сутки три мирных жителя получили ранения, всего украинская армия нанесла по населенным пунктам региона на... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T09:52

2024-08-28T09:52

2024-08-28T09:52

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 28 авг - РИА Новости. При обстрелах Херсонской области украинской армией за сутки три мирных жителя получили ранения, всего украинская армия нанесла по населенным пунктам региона на левом берегу Днепра 43 удара из ствольной артиллерии, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела ВСУ Голой Пристани ранения получил один мирный житель. Еще один мирный житель получил ранение в Малой Кардашинке. Помимо этого, гражданский пострадал в результате атаки БПЛА ВСУ в Раденске. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 27 артиллерийских ударов. Еще 16 ударов были нанесены ВСУ ночью. Под огонь попали 10 населенных пунктов", - сообщил источник. Уточняется, что обстрелам украинской армии подверглись Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Малая Лепетиха, Голая Пристань, Малая Кардашинка, Алешки, Новая Маячка, Пролетарка, Днепряны. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , россия, вооруженные силы украины, происшествия