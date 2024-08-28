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В Белгородской области три дома сгорели при атаке украинских дронов

В Белгородской области три дома сгорели при атаке украинских дронов - РИА Новости, 28.08.2024

В Белгородской области три дома сгорели при атаке украинских дронов

Три дома сгорели в селе Петровка Белгородского района в результате атак украинских дронов, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T09:25

2024-08-28T09:25

2024-08-28T09:32

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

белгородская область

харьковская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Три дома сгорели в селе Петровка Белгородского района в результате атак украинских дронов, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Село Петровка Белгородского района подверглось атаке БПЛА со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших среди населения нет. В результате сбросов взрывных устройств с беспилотных летательных аппаратов сгорели три частных домовладения. Обход территории продолжается", - написал Гладков. Губернатор подчеркнул, что информация о последствиях ударов уточняется. Оперативные службы работают на месте. Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородский район

белгородская область

харьковская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, белгородский район, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины