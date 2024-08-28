В Белгородской области три дома сгорели при атаке украинских дронов
Гладков: 3 дома в белгородском селе Петровка сгорели при атаке украинских дронов
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramСело Петровка Белгородского района подверглось атаке БПЛА со стороны ВСУ
Село Петровка Белгородского района подверглось атаке БПЛА со стороны ВСУ
БЕЛГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Три дома сгорели в селе Петровка Белгородского района в результате атак украинских дронов, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Село Петровка Белгородского района подверглось атаке БПЛА со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших среди населения нет. В результате сбросов взрывных устройств с беспилотных летательных аппаратов сгорели три частных домовладения. Обход территории продолжается", - написал Гладков.
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramСело Петровка Белгородского района подверглось атаке БПЛА со стороны ВСУ
Село Петровка Белгородского района подверглось атаке БПЛА со стороны ВСУ
Губернатор подчеркнул, что информация о последствиях ударов уточняется. Оперативные службы работают на месте.
Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.
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