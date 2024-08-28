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В Белгородской области три дома сгорели при атаке украинских дронов - РИА Новости, 28.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:25 28.08.2024 (обновлено: 09:32 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/obstrely-1968896770.html
В Белгородской области три дома сгорели при атаке украинских дронов
В Белгородской области три дома сгорели при атаке украинских дронов - РИА Новости, 28.08.2024
В Белгородской области три дома сгорели при атаке украинских дронов
Три дома сгорели в селе Петровка Белгородского района в результате атак украинских дронов, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T09:25
2024-08-28T09:32
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
белгородская область
харьковская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Три дома сгорели в селе Петровка Белгородского района в результате атак украинских дронов, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Село Петровка Белгородского района подверглось атаке БПЛА со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших среди населения нет. В результате сбросов взрывных устройств с беспилотных летательных аппаратов сгорели три частных домовладения. Обход территории продолжается", - написал Гладков. Губернатор подчеркнул, что информация о последствиях ударов уточняется. Оперативные службы работают на месте. Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородский район, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области три дома сгорели при атаке украинских дронов

Гладков: 3 дома в белгородском селе Петровка сгорели при атаке украинских дронов

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramСело Петровка Белгородского района подверглось атаке БПЛА со стороны ВСУ
Село Петровка Белгородского района подверглось атаке БПЛА со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Село Петровка Белгородского района подверглось атаке БПЛА со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Три дома сгорели в селе Петровка Белгородского района в результате атак украинских дронов, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Село Петровка Белгородского района подверглось атаке БПЛА со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших среди населения нет. В результате сбросов взрывных устройств с беспилотных летательных аппаратов сгорели три частных домовладения. Обход территории продолжается", - написал Гладков.
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramСело Петровка Белгородского района подверглось атаке БПЛА со стороны ВСУ
Село Петровка Белгородского района подверглось атаке БПЛА со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Село Петровка Белгородского района подверглось атаке БПЛА со стороны ВСУ
Губернатор подчеркнул, что информация о последствиях ударов уточняется. Оперативные службы работают на месте.
Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районБелгородская областьХарьковская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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