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Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника - РИА Новости, 28.08.2024
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
Украинские войска вновь сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Никитовский район Горловки, сообщило представительство ДНР РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T20:10
2024-08-28T20:10
2024-08-28T20:10
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска вновь сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Никитовский район Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 18.10 мск сбросили боеприпас с беспилотника на Никитовский район Горловки. "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 18.40 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного объекта с БПЛА", - говорится в Telegram-канале ведомства. По данным СЦКК, ВСУ в 18.35 выпустили по Петровскому району Донецка два снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Стирол, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
СЦКК ДНР: ВСУ сбросили боеприпас на Горловку с беспилотника