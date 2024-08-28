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Украинские войска обстреляли Белгородскую область, пострадал мужчина
Украинские войска обстреляли Белгородскую область, пострадал мужчина - РИА Новости, 28.08.2024
Украинские войска обстреляли Белгородскую область, пострадал мужчина
ВСУ нанесли удары по четырем населённым пунктам Белгородской области, в селе Ясные Зори Белгородского района ранен мужчина, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T19:13
2024-08-28T19:13
2024-08-28T19:47
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
белгородская область
происшествия
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 28 авг - РИА Новости. ВСУ нанесли удары по четырем населённым пунктам Белгородской области, в селе Ясные Зори Белгородского района ранен мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Четыре населённых пункта подверглись атакам со стороны ВСУ. Ранен мирный житель. В Белгородском районе в селе Ясные Зори в результате прилёта боеприпаса есть пострадавший. Мужчину с черепно-мозговой травмой, баротравмой и осколочным ранением голени бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г.Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что в результате обстрела повреждено частное домовладение, также на территории соседнего домовладения загорелась хозпостройка — возгорание потушено. В хуторе Церковный в результате сброса взрывного устройства с БПЛА различные повреждения выявлены в доме и гараже. "В селе Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа в результате атаки дрона-камикадзе полностью сгорел легковой автомобиль. В посёлке Борисовка вследствие атаки дрона на парковке промышленного предприятия получил повреждения грузовой автомобиль. В одном здании повреждены окна и газовая труба", - уточнил глава области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Происшествия, Белгородский район
Украинские войска обстреляли Белгородскую область, пострадал мужчина
Гладков: мужчина ранен при обстреле ВСУ села Ясные Зори под Белгородом