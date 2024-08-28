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Украинские войска обстреляли Белгородскую область, пострадал мужчина - РИА Новости, 28.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:13 28.08.2024 (обновлено: 19:47 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/obstrel-1969058103.html
Украинские войска обстреляли Белгородскую область, пострадал мужчина
Украинские войска обстреляли Белгородскую область, пострадал мужчина - РИА Новости, 28.08.2024
Украинские войска обстреляли Белгородскую область, пострадал мужчина
ВСУ нанесли удары по четырем населённым пунктам Белгородской области, в селе Ясные Зори Белгородского района ранен мужчина, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T19:13
2024-08-28T19:47
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
белгородская область
происшествия
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 28 авг - РИА Новости. ВСУ нанесли удары по четырем населённым пунктам Белгородской области, в селе Ясные Зори Белгородского района ранен мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Четыре населённых пункта подверглись атакам со стороны ВСУ. Ранен мирный житель. В Белгородском районе в селе Ясные Зори в результате прилёта боеприпаса есть пострадавший. Мужчину с черепно-мозговой травмой, баротравмой и осколочным ранением голени бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г.Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что в результате обстрела повреждено частное домовладение, также на территории соседнего домовладения загорелась хозпостройка — возгорание потушено. В хуторе Церковный в результате сброса взрывного устройства с БПЛА различные повреждения выявлены в доме и гараже. "В селе Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа в результате атаки дрона-камикадзе полностью сгорел легковой автомобиль. В посёлке Борисовка вследствие атаки дрона на парковке промышленного предприятия получил повреждения грузовой автомобиль. В одном здании повреждены окна и газовая труба", - уточнил глава области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгородская область, происшествия, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Происшествия, Белгородский район
Украинские войска обстреляли Белгородскую область, пострадал мужчина

Гладков: мужчина ранен при обстреле ВСУ села Ясные Зори под Белгородом

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 28 авг - РИА Новости. ВСУ нанесли удары по четырем населённым пунктам Белгородской области, в селе Ясные Зори Белгородского района ранен мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Четыре населённых пункта подверглись атакам со стороны ВСУ. Ранен мирный житель. В Белгородском районе в селе Ясные Зори в результате прилёта боеприпаса есть пострадавший. Мужчину с черепно-мозговой травмой, баротравмой и осколочным ранением голени бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г.Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
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Губернатор добавил, что в результате обстрела повреждено частное домовладение, также на территории соседнего домовладения загорелась хозпостройка — возгорание потушено. В хуторе Церковный в результате сброса взрывного устройства с БПЛА различные повреждения выявлены в доме и гараже.
"В селе Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа в результате атаки дрона-камикадзе полностью сгорел легковой автомобиль. В посёлке Борисовка вследствие атаки дрона на парковке промышленного предприятия получил повреждения грузовой автомобиль. В одном здании повреждены окна и газовая труба", - уточнил глава области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковБелгородская областьПроисшествияБелгородский район
 
 
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