https://ria.ru/20240828/nt-1968975573.html

"Москва реагирует". В США заговорили о новых успехах российской армии

"Москва реагирует". В США заговорили о новых успехах российской армии - РИА Новости, 28.08.2024

"Москва реагирует". В США заговорили о новых успехах российской армии

Массированные удары, которые российская армия нанесла по территории Украины за последние дни, доказывают "несокрушимую военную мощь Москвы", а активное... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T14:22

2024-08-28T14:22

2024-08-28T14:22

специальная военная операция на украине

россия

курская область

украина

владимир путин

алексей гончаренко

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Массированные удары, которые российская армия нанесла по территории Украины за последние дни, доказывают "несокрушимую военную мощь Москвы", а активное продвижение в направлении Красноармейска (украинское название - Покровск) показывает, что "российский импульс не ослабевает" на фоне террористического нападения ВСУ в Курской области, пишет New York Times. "Массированные авиаудары, которые Россия нанесла по Украине за последние два дня с использованием сотен беспилотников и ракет, стали убедительным доказательством несокрушимой военной мощи Москвы", - признает издание. Один из его собеседников, полковник Маркус Рейснер из военной академии в Австрии заявил, что российские войска продолжают продвигаться к Красноармейску, а "какого-либо ослабления российского импульса, вызванного какой-либо передислокацией, не наблюдается". Как пишет издание, за три недели, прошедшие с момента нападения ВСУ на Курскую область, успехи России в районе Красноармейска, скорее, ускорились, в то время как Москва также реагирует и на ситуацию в Курской области и направляет туда войска. ВС РФ в понедельник утром нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 27 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 6600 человек, 73 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240827/voennyy-1968837691.html

https://ria.ru/20240826/krasnoarmeysk-1968413795.html

https://ria.ru/20240801/krasnoarmeysk-1963332571.html

россия

курская область

украина

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россия, курская область, украина, владимир путин, алексей гончаренко, валерий герасимов, вооруженные силы украины, верховная рада украины