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"Москва реагирует". В США заговорили о новых успехах российской армии - РИА Новости, 28.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:22 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/nt-1968975573.html
"Москва реагирует". В США заговорили о новых успехах российской армии
"Москва реагирует". В США заговорили о новых успехах российской армии - РИА Новости, 28.08.2024
"Москва реагирует". В США заговорили о новых успехах российской армии
Массированные удары, которые российская армия нанесла по территории Украины за последние дни, доказывают "несокрушимую военную мощь Москвы", а активное... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T14:22
2024-08-28T14:22
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
владимир путин
алексей гончаренко
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Массированные удары, которые российская армия нанесла по территории Украины за последние дни, доказывают "несокрушимую военную мощь Москвы", а активное продвижение в направлении Красноармейска (украинское название - Покровск) показывает, что "российский импульс не ослабевает" на фоне террористического нападения ВСУ в Курской области, пишет New York Times. "Массированные авиаудары, которые Россия нанесла по Украине за последние два дня с использованием сотен беспилотников и ракет, стали убедительным доказательством несокрушимой военной мощи Москвы", - признает издание. Один из его собеседников, полковник Маркус Рейснер из военной академии в Австрии заявил, что российские войска продолжают продвигаться к Красноармейску, а "какого-либо ослабления российского импульса, вызванного какой-либо передислокацией, не наблюдается". Как пишет издание, за три недели, прошедшие с момента нападения ВСУ на Курскую область, успехи России в районе Красноармейска, скорее, ускорились, в то время как Москва также реагирует и на ситуацию в Курской области и направляет туда войска. ВС РФ в понедельник утром нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 27 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 6600 человек, 73 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240827/voennyy-1968837691.html
https://ria.ru/20240826/krasnoarmeysk-1968413795.html
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россия, курская область, украина, владимир путин, алексей гончаренко, валерий герасимов, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Владимир Путин, Алексей Гончаренко, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
"Москва реагирует". В США заговорили о новых успехах российской армии

NYT: удары по объектам на Украине показали несокрушимую военную мощь России

© Минобороны РФ/TelegramРоссийский вертолет Ми-28НМ
Российский вертолет Ми-28НМ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Минобороны РФ/Telegram
Российский вертолет Ми-28НМ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Массированные удары, которые российская армия нанесла по территории Украины за последние дни, доказывают "несокрушимую военную мощь Москвы", а активное продвижение в направлении Красноармейска (украинское название - Покровск) показывает, что "российский импульс не ослабевает" на фоне террористического нападения ВСУ в Курской области, пишет New York Times.
"Массированные авиаудары, которые Россия нанесла по Украине за последние два дня с использованием сотен беспилотников и ракет, стали убедительным доказательством несокрушимой военной мощи Москвы", - признает издание.
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Один из его собеседников, полковник Маркус Рейснер из военной академии в Австрии заявил, что российские войска продолжают продвигаться к Красноармейску, а "какого-либо ослабления российского импульса, вызванного какой-либо передислокацией, не наблюдается".
Как пишет издание, за три недели, прошедшие с момента нападения ВСУ на Курскую область, успехи России в районе Красноармейска, скорее, ускорились, в то время как Москва также реагирует и на ситуацию в Курской области и направляет туда войска.
ВС РФ в понедельник утром нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 27 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 6600 человек, 73 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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