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Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами - РИА Новости, 28.08.2024
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13:34 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/novorossiysk-1968960989.html
Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами
Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами - РИА Новости, 28.08.2024
Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами
Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведет в четверг учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T13:34
2024-08-28T13:34
безопасность
россия
новороссийск
общество
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КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведет в четверг учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки, сообщили в Telegram-канале администрации города. "С 21.00 до 23.00 (совпадает с мск - ред.) 29 августа 2024 года запланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.
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безопасность, россия, новороссийск, общество
Безопасность, Россия, Новороссийск, Общество
Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами

Новороссийская ВМБ проведет учения по отражению нападения безэкипажных катеров

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПорт Новороссийска
Порт Новороссийска - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Порт Новороссийска. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведет в четверг учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки, сообщили в Telegram-канале администрации города.
"С 21.00 до 23.00 (совпадает с мск - ред.) 29 августа 2024 года запланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.
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