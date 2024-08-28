https://ria.ru/20240828/natsproekt-1968880936.html

Минздрав рассказал о нацпроекте "Новые технологии сбережения здоровья"

Минздрав рассказал о нацпроекте "Новые технологии сбережения здоровья" - РИА Новости, 28.08.2024

Минздрав рассказал о нацпроекте "Новые технологии сбережения здоровья"

Финансирование из бюджета нового национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья" до 2030 года планируется в сумме чуть менее 60 миллиардов рублей,... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T06:42

2024-08-28T06:42

2024-08-28T06:42

россия

новосибирск

татьяна семенова

общество

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НОВОСИБИРСК, 28 авг – РИА Новости. Финансирование из бюджета нового национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья" до 2030 года планируется в сумме чуть менее 60 миллиардов рублей, еще 151 миллиард – внебюджетные средства, сообщила в среду замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова на форуме "Технопром-2024" в Новосибирске. "У нас есть базовые ассигнования, и были заявлены дополнительные финансовые объемы за счет средств федерального бюджета. Сейчас, вы знаете, идет формирование бюджета. На 2025-2027 год предварительно по всем обсуждениям и договоренностям о том, что эти бюджетные ассигнования будут поддержаны, есть. До 2030 года на реализацию этого национального проекта планируется чуть менее 60 миллиардов рублей. Дополнительно еще и средства из внебюджетного финансирования, собственные средства организаций. По предварительной оценке, еще около 151 миллиарда рублей", - сказала замминистра. Семенова отметила, что новый национальный проект в настоящее время практически полностью согласован со всеми ведомствами и будет утвержден в ближайшее время. "Еще чуть-чуть и документ будет утвержден в соответствии с планом-графиком и мы все его увидим", - сказала она.

https://ria.ru/20240702/mishustin-1956935407.html

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россия, новосибирск, татьяна семенова, общество