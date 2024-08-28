https://ria.ru/20240828/naryshkin-1968912245.html
Нарышкин призвал развивать всеобщую историческую грамотность
Нарышкин призвал развивать всеобщую историческую грамотность - РИА Новости, 28.08.2024
Нарышкин призвал развивать всеобщую историческую грамотность
Обеспечение национального суверенитета требует всеобщей исторической грамотности, поэтому в России выстраивается единая система исторического образования,... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T10:54
2024-08-28T10:54
2024-08-28T10:55
общество
россия
сергей нарышкин
российское историческое общество
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Обеспечение национального суверенитета требует всеобщей исторической грамотности, поэтому в России выстраивается единая система исторического образования, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Сохранение национального суверенитета требует всеобщей исторической грамотности", - сказал Нарышкин в ходе круглого стола по истории школьного образования в России. Сегодня в России выстраивается единая система исторического образования - от младшей школы до первого курса университетов, добавил он. "Символично, что в этом году мы отмечаем 90-летие возвращения предмета истории в школы и университеты", - отметил Нарышкин. После победы в Гражданской войне руководство Советской России решило поставить своего рода эксперимент, полностью отказавшись от исторического образования как элемента прежнего, буржуазного порядка, напомнил Нарышкин. "Однако жизнь быстро расставила все по своим местам. Перед лицом серьезных внешних вызовов молодое советское общество не смогло долго оставаться без подлинных ориентиров, без живой связи с собственным прошлым", - сказал он. Уже в 1934 году отечественная история вновь оказалось в отечественном школьном и вузовском образовании, и с тех пор ее ключевая роль никогда больше не подвергалась сомнению, добавил Нарышкин.
https://ria.ru/20240828/istoriya-1968909410.html
https://ria.ru/20240828/shkola-1968911165.html
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общество, россия, сергей нарышкин, российское историческое общество
Общество, Россия, Сергей Нарышкин, Российское историческое общество
Нарышкин призвал развивать всеобщую историческую грамотность
Нарышкин: сохранение национального суверенитета требует исторической грамотности
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Обеспечение национального суверенитета требует всеобщей исторической грамотности, поэтому в России выстраивается единая система исторического образования, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Сохранение национального суверенитета требует всеобщей исторической грамотности", - сказал Нарышкин в ходе круглого стола по истории школьного образования в России.
Сегодня в России выстраивается единая система исторического образования - от младшей школы до первого курса университетов, добавил он.
"Символично, что в этом году мы отмечаем 90-летие возвращения предмета истории в школы и университеты", - отметил Нарышкин.
После победы в Гражданской войне руководство Советской России решило поставить своего рода эксперимент, полностью отказавшись от исторического образования как элемента прежнего, буржуазного порядка, напомнил Нарышкин.
"Однако жизнь быстро расставила все по своим местам. Перед лицом серьезных внешних вызовов молодое советское общество не смогло долго оставаться без подлинных ориентиров, без живой связи с собственным прошлым", - сказал он.
Уже в 1934 году отечественная история вновь оказалось в отечественном школьном и вузовском образовании, и с тех пор ее ключевая роль никогда больше не подвергалась сомнению, добавил Нарышкин.