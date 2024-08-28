https://ria.ru/20240828/napadenie-1969035391.html

В Госдуме призвали ужесточить наказание за нападения на врачей скорой

В Госдуме призвали ужесточить наказание за нападения на врачей скорой - РИА Новости, 28.08.2024

В Госдуме призвали ужесточить наказание за нападения на врачей скорой

Депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР) заявил РИА Новости, что призвал ужесточить наказание за нападение на сотрудников скорой помощи. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T17:29

2024-08-28T17:29

2024-08-28T17:29

здоровье - общество

владимир кошелев

госдума рф

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР) заявил РИА Новости, что призвал ужесточить наказание за нападение на сотрудников скорой помощи. "Необходимо рассмотреть ужесточение наказания за нападения на сотрудников скорой помощи. ЛДПР первой еще несколько лет назад предлагала приравнять нападения на медиков скорой помощи и участковых врачей к нападению на сотрудников правоохранительных органов при исполнении должностных обязанностей, и считаться особо тяжким преступлением. Напавшие на врачей должны надолго попадать за решетку. Будем добиваться принятия этого законопроекта!" - сказал Кошелев. Депутат отметил, что нападения на сотрудников скорой помощи не только происходят регулярно, но и практически не наказываются. "Нападения на врачей опасны не только для самих медиков, но для тех, к кому спешит бригада скорой медицинской помощи. У врачей каждая минута на счету, и они не должны тратить драгоценное время, от которого зависит человеческая жизнь, на стычки с пьяными хулиганами. Суровое наказание за нападение на врача наверняка охладит пыл обнаглевшим от безнаказанности подонкам", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240708/altaj-1958123719.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, владимир кошелев, госдума рф, происшествия