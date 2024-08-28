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В Госдуме призвали ужесточить наказание за нападения на врачей скорой
В Госдуме призвали ужесточить наказание за нападения на врачей скорой - РИА Новости, 28.08.2024
В Госдуме призвали ужесточить наказание за нападения на врачей скорой
Депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР) заявил РИА Новости, что призвал ужесточить наказание за нападение на сотрудников скорой помощи. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T17:29
2024-08-28T17:29
2024-08-28T17:29
здоровье - общество
владимир кошелев
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР) заявил РИА Новости, что призвал ужесточить наказание за нападение на сотрудников скорой помощи. "Необходимо рассмотреть ужесточение наказания за нападения на сотрудников скорой помощи. ЛДПР первой еще несколько лет назад предлагала приравнять нападения на медиков скорой помощи и участковых врачей к нападению на сотрудников правоохранительных органов при исполнении должностных обязанностей, и считаться особо тяжким преступлением. Напавшие на врачей должны надолго попадать за решетку. Будем добиваться принятия этого законопроекта!" - сказал Кошелев. Депутат отметил, что нападения на сотрудников скорой помощи не только происходят регулярно, но и практически не наказываются. "Нападения на врачей опасны не только для самих медиков, но для тех, к кому спешит бригада скорой медицинской помощи. У врачей каждая минута на счету, и они не должны тратить драгоценное время, от которого зависит человеческая жизнь, на стычки с пьяными хулиганами. Суровое наказание за нападение на врача наверняка охладит пыл обнаглевшим от безнаказанности подонкам", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240708/altaj-1958123719.html
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здоровье - общество, владимир кошелев, госдума рф, происшествия
Здоровье - Общество, Владимир Кошелев, Госдума РФ, Происшествия
В Госдуме призвали ужесточить наказание за нападения на врачей скорой
Депутат Кошелев призвал ужесточить наказание за нападения на сотрудников скорой
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР) заявил РИА Новости, что призвал ужесточить наказание за нападение на сотрудников скорой помощи.
"Необходимо рассмотреть ужесточение наказания за нападения на сотрудников скорой помощи. ЛДПР
первой еще несколько лет назад предлагала приравнять нападения на медиков скорой помощи и участковых врачей к нападению на сотрудников правоохранительных органов при исполнении должностных обязанностей, и считаться особо тяжким преступлением. Напавшие на врачей должны надолго попадать за решетку. Будем добиваться принятия этого законопроекта!" - сказал Кошелев.
Депутат отметил, что нападения на сотрудников скорой помощи не только происходят регулярно, но и практически не наказываются.
"Нападения на врачей опасны не только для самих медиков, но для тех, к кому спешит бригада скорой медицинской помощи. У врачей каждая минута на счету, и они не должны тратить драгоценное время, от которого зависит человеческая жизнь, на стычки с пьяными хулиганами. Суровое наказание за нападение на врача наверняка охладит пыл обнаглевшим от безнаказанности подонкам", - подчеркнул он.