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Наемника из Латвии будут заочно судить в Донецке - РИА Новости, 28.08.2024
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08:32 28.08.2024 (обновлено: 09:19 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/naemnik-1968890107.html
Наемника из Латвии будут заочно судить в Донецке
Наемника из Латвии будут заочно судить в Донецке - РИА Новости, 28.08.2024
Наемника из Латвии будут заочно судить в Донецке
Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение в отношении наемника из Латвии, воевавшего на стороне ВСУ, дело направлено в суд, сообщается на сайте... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T08:32
2024-08-28T09:19
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
латвия
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение в отношении наемника из Латвии, воевавшего на стороне ВСУ, дело направлено в суд, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего гражданина Латвии Юриса Юрашса. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении. По версии следствия, с сентября 2022 по июнь 2024 года латыш Юрашс принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. За это он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более двух миллионов рублей. Также он в апреле 2022 года разместил в интернете публикацию о якобы совершенных ВС РФ убийствах мирных жителей, разрушении жилых домов и социальных объектов в Буче и Ирпени Киевской области Украины. Об этих событиях, очевидцем которых он не был, как сообщает прокуратура, он рассказал в иностранных СМИ. Юрашс объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу, уточняется в релизе ГП РФ.
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донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, латвия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Латвия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Наемника из Латвии будут заочно судить в Донецке

Прокуратура ДНР утвердила обвинение по делу наемника Юрашса из Латвии

© Генпрокуратура России/TelegramЮрис Юрашс
Юрис Юрашс - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Генпрокуратура России/Telegram
Юрис Юрашс
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение в отношении наемника из Латвии, воевавшего на стороне ВСУ, дело направлено в суд, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего гражданина Латвии Юриса Юрашса. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, с сентября 2022 по июнь 2024 года латыш Юрашс принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. За это он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более двух миллионов рублей.
Также он в апреле 2022 года разместил в интернете публикацию о якобы совершенных ВС РФ убийствах мирных жителей, разрушении жилых домов и социальных объектов в Буче и Ирпени Киевской области Украины. Об этих событиях, очевидцем которых он не был, как сообщает прокуратура, он рассказал в иностранных СМИ.
Юрашс объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу, уточняется в релизе ГП РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛатвияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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