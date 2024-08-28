https://ria.ru/20240828/naemnik-1968890107.html

Наемника из Латвии будут заочно судить в Донецке

Наемника из Латвии будут заочно судить в Донецке - РИА Новости, 28.08.2024

Наемника из Латвии будут заочно судить в Донецке

Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение в отношении наемника из Латвии, воевавшего на стороне ВСУ, дело направлено в суд, сообщается на сайте... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T08:32

2024-08-28T08:32

2024-08-28T09:19

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

латвия

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение в отношении наемника из Латвии, воевавшего на стороне ВСУ, дело направлено в суд, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего гражданина Латвии Юриса Юрашса. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении. По версии следствия, с сентября 2022 по июнь 2024 года латыш Юрашс принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. За это он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более двух миллионов рублей. Также он в апреле 2022 года разместил в интернете публикацию о якобы совершенных ВС РФ убийствах мирных жителей, разрушении жилых домов и социальных объектов в Буче и Ирпени Киевской области Украины. Об этих событиях, очевидцем которых он не был, как сообщает прокуратура, он рассказал в иностранных СМИ. Юрашс объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу, уточняется в релизе ГП РФ.

https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, донецкая народная республика, латвия, вооруженные силы украины, происшествия