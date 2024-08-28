https://ria.ru/20240828/naemnichestvo-1969050868.html
В Москве арестовали двух подозреваемых в наемничестве
В Москве арестовали двух подозреваемых в наемничестве - РИА Новости, 28.08.2024
В Москве арестовали двух подозреваемых в наемничестве
Лефортовский суд Москвы арестовал двух подозреваемых в наемничестве, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T18:45
2024-08-28T18:45
2024-08-28T18:55
москва
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал двух подозреваемых в наемничестве, сообщили РИА Новости в суде."Постановлениями суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анте Александера и Медина Аранда Хосе Арона", - сказали в суде.По данным суда, они подозреваются в наемничестве (часть 3 статьи 359 УК РФ), срок ареста установлен до 22 октября. Им может грозить до 15 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240415/arest-1940237854.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, россия
Москва, Происшествия, Россия
В Москве арестовали двух подозреваемых в наемничестве
В Москве арестовали двух подозреваемых в наемничестве, им грозит срок до 15 лет