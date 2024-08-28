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В Москве арестовали двух подозреваемых в наемничестве - РИА Новости, 28.08.2024
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18:45 28.08.2024 (обновлено: 18:55 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/naemnichestvo-1969050868.html
В Москве арестовали двух подозреваемых в наемничестве
В Москве арестовали двух подозреваемых в наемничестве - РИА Новости, 28.08.2024
В Москве арестовали двух подозреваемых в наемничестве
Лефортовский суд Москвы арестовал двух подозреваемых в наемничестве, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T18:45
2024-08-28T18:55
москва
происшествия
россия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал двух подозреваемых в наемничестве, сообщили РИА Новости в суде."Постановлениями суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анте Александера и Медина Аранда Хосе Арона", - сказали в суде.По данным суда, они подозреваются в наемничестве (часть 3 статьи 359 УК РФ), срок ареста установлен до 22 октября. Им может грозить до 15 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240415/arest-1940237854.html
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москва, происшествия, россия
Москва, Происшествия, Россия
В Москве арестовали двух подозреваемых в наемничестве

В Москве арестовали двух подозреваемых в наемничестве, им грозит срок до 15 лет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал двух подозреваемых в наемничестве, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлениями суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анте Александера и Медина Аранда Хосе Арона", - сказали в суде.
По данным суда, они подозреваются в наемничестве (часть 3 статьи 359 УК РФ), срок ареста установлен до 22 октября. Им может грозить до 15 лет тюрьмы.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Московский суд заочно арестовал гражданку Грузии за наемничество
15 апреля, 19:04
 
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