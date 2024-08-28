https://ria.ru/20240828/naemnichestvo-1969050868.html

В Москве арестовали двух подозреваемых в наемничестве

В Москве арестовали двух подозреваемых в наемничестве - РИА Новости, 28.08.2024

В Москве арестовали двух подозреваемых в наемничестве

Лефортовский суд Москвы арестовал двух подозреваемых в наемничестве, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T18:45

2024-08-28T18:45

2024-08-28T18:55

москва

происшествия

россия

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал двух подозреваемых в наемничестве, сообщили РИА Новости в суде."Постановлениями суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анте Александера и Медина Аранда Хосе Арона", - сказали в суде.По данным суда, они подозреваются в наемничестве (часть 3 статьи 359 УК РФ), срок ареста установлен до 22 октября. Им может грозить до 15 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240415/arest-1940237854.html

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2024

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москва, происшествия, россия