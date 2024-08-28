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Регулярный законодательный дайджест для работы МСБ появился в России - РИА Новости, 28.08.2024
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11:00 28.08.2024
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Регулярный законодательный дайджест для работы МСБ появился в России
Регулярный законодательный дайджест для работы МСБ появился в России - РИА Новости, 28.08.2024
Регулярный законодательный дайджест для работы МСБ появился в России
Корпорация МСП (КМСП) начала выпускать регулярный законодательный дайджест, предназначенный для упрощения деятельности малого и среднего бизнеса (МСБ), сообщает РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T11:00
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) начала выпускать регулярный законодательный дайджест, предназначенный для упрощения деятельности малого и среднего бизнеса (МСБ), сообщает пресс-служба организации.Он будет выходить регулярно и информировать предпринимателей об актуальных изменениях нормативно-правовой базы. Это позволит им не тратить время на самостоятельную актуализацию информации об изменениях в законах и концентрироваться на бизнес-процессах, отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич."Бизнес, особенно малый, тратит много ресурсов на повседневную деятельность, и в этой связи предприниматели не всегда успевают отслеживать изменения в законодательной сфере. Об этой проблеме сами предприниматели рассказывают нам регулярно на встречах во время наших поездок по регионам. Отвечая на этот запрос и в помощь всем представителям бизнеса, мы начали выпускать законодательный дайджест, подготовленный юристами Корпорации МСП. Он позволит получить всю нужную информацию в концентрированном виде, без необходимости ее поиска по различным источникам", – подчеркнул Исаевич, слова которого привели в пресс-службе.Там добавили, что первый выпуск законодательного дайджеста Корпорации МСП посвящен изменениям нормативно-правовой базы, которые начинают действовать в сентябре.Так, с началом осени досудебное обжалование станет обязательным при получении многих разрешений. Правила маркировки вводятся для консервов, растительного масла, безалкогольного пива, кормов, ветеринарных препаратов, велосипедов, средств реабилитации; уточняются для молочных продуктов, воды и безалкогольных напитков; обновляются для пива и слабого алкоголя. Назначение нового директора ООО оформляется у нотариуса. Гостиницы вправе применять нулевой НДС к услугам парковки, фитнеса и другим, если они включены в цену номера, рассказали в КМСП.
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Регулярный законодательный дайджест для работы МСБ появился в России

© Фото : пресс-служба Корпорации МСПБаннеры с символикой Корпорации МСП
Баннеры с символикой Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Фото : пресс-служба Корпорации МСП
Баннеры с символикой Корпорации МСП . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) начала выпускать регулярный законодательный дайджест, предназначенный для упрощения деятельности малого и среднего бизнеса (МСБ), сообщает пресс-служба организации.
Он будет выходить регулярно и информировать предпринимателей об актуальных изменениях нормативно-правовой базы. Это позволит им не тратить время на самостоятельную актуализацию информации об изменениях в законах и концентрироваться на бизнес-процессах, отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич.
"Бизнес, особенно малый, тратит много ресурсов на повседневную деятельность, и в этой связи предприниматели не всегда успевают отслеживать изменения в законодательной сфере. Об этой проблеме сами предприниматели рассказывают нам регулярно на встречах во время наших поездок по регионам. Отвечая на этот запрос и в помощь всем представителям бизнеса, мы начали выпускать законодательный дайджест, подготовленный юристами Корпорации МСП. Он позволит получить всю нужную информацию в концентрированном виде, без необходимости ее поиска по различным источникам", – подчеркнул Исаевич, слова которого привели в пресс-службе.
Там добавили, что первый выпуск законодательного дайджеста Корпорации МСП посвящен изменениям нормативно-правовой базы, которые начинают действовать в сентябре.
Так, с началом осени досудебное обжалование станет обязательным при получении многих разрешений. Правила маркировки вводятся для консервов, растительного масла, безалкогольного пива, кормов, ветеринарных препаратов, велосипедов, средств реабилитации; уточняются для молочных продуктов, воды и безалкогольных напитков; обновляются для пива и слабого алкоголя. Назначение нового директора ООО оформляется у нотариуса. Гостиницы вправе применять нулевой НДС к услугам парковки, фитнеса и другим, если они включены в цену номера, рассказали в КМСП.
 
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