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Регулярный законодательный дайджест для работы МСБ появился в России

Регулярный законодательный дайджест для работы МСБ появился в России - РИА Новости, 28.08.2024

Регулярный законодательный дайджест для работы МСБ появился в России

Корпорация МСП (КМСП) начала выпускать регулярный законодательный дайджест, предназначенный для упрощения деятельности малого и среднего бизнеса (МСБ), сообщает РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T11:00

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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) начала выпускать регулярный законодательный дайджест, предназначенный для упрощения деятельности малого и среднего бизнеса (МСБ), сообщает пресс-служба организации.Он будет выходить регулярно и информировать предпринимателей об актуальных изменениях нормативно-правовой базы. Это позволит им не тратить время на самостоятельную актуализацию информации об изменениях в законах и концентрироваться на бизнес-процессах, отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич."Бизнес, особенно малый, тратит много ресурсов на повседневную деятельность, и в этой связи предприниматели не всегда успевают отслеживать изменения в законодательной сфере. Об этой проблеме сами предприниматели рассказывают нам регулярно на встречах во время наших поездок по регионам. Отвечая на этот запрос и в помощь всем представителям бизнеса, мы начали выпускать законодательный дайджест, подготовленный юристами Корпорации МСП. Он позволит получить всю нужную информацию в концентрированном виде, без необходимости ее поиска по различным источникам", – подчеркнул Исаевич, слова которого привели в пресс-службе.Там добавили, что первый выпуск законодательного дайджеста Корпорации МСП посвящен изменениям нормативно-правовой базы, которые начинают действовать в сентябре.Так, с началом осени досудебное обжалование станет обязательным при получении многих разрешений. Правила маркировки вводятся для консервов, растительного масла, безалкогольного пива, кормов, ветеринарных препаратов, велосипедов, средств реабилитации; уточняются для молочных продуктов, воды и безалкогольных напитков; обновляются для пива и слабого алкоголя. Назначение нового директора ООО оформляется у нотариуса. Гостиницы вправе применять нулевой НДС к услугам парковки, фитнеса и другим, если они включены в цену номера, рассказали в КМСП.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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