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ФБР не установило мотивов мужчины, стрелявшего в Трампа - РИА Новости, 28.08.2024
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20:56 28.08.2024 (обновлено: 20:57 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/motivy-1969071157.html
ФБР не установило мотивов мужчины, стрелявшего в Трампа
ФБР не установило мотивов мужчины, стрелявшего в Трампа - РИА Новости, 28.08.2024
ФБР не установило мотивов мужчины, стрелявшего в Трампа
ФБР до сих пор не установило мотивов покушавшегося на экс-президента США Дональда Трампа, не считает, что у него были соучастники или что к случившемуся... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T20:56
2024-08-28T20:57
сша
пенсильвания
в мире
джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. ФБР до сих пор не установило мотивов покушавшегося на экс-президента США Дональда Трампа, не считает, что у него были соучастники или что к случившемуся причастно иностранное государство, заявил представитель Бюро. "ФБР не определило четкий мотив. Расследование продолжается, но мы не нашли никаких доказательств о том, что у подозреваемого были соучастники", - сообщил в ходе телефонного брифинга высокопоставленный представитель ФБР. Он подчеркнул, что у ведомства "нет указаний" на то, что к случившемуся причастно иностранное государство. Подозреваемый искал в интернете информацию о съездах демократов и республиканцев, а также о президенте США Джо Байдене, добавил представитель ФБР. ФБР пока не берется однозначно указывать, к какой идеологии принадлежал подозреваемый, из имеющихся данных следует, что он изучал политические подходы и "правых", и "левых", сказал представитель. В крови подозреваемого не нашли следов алкоголя и наркотиков, подчеркнули в ФБР. На крыше подозреваемый находился около 6 минут до того, как его устранил снайпер секретной службы, добавили в ведомстве. Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США ранее сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс. Глава Секретной службы США Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.
https://ria.ru/20240823/tramp-1968137733.html
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сша, пенсильвания, в мире, джо байден, дональд трамп, фбр
США, Пенсильвания, В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, ФБР
ФБР не установило мотивов мужчины, стрелявшего в Трампа

ФБР не нашло мотивов Томаса Крукса, который стрелял в экс-президента США Трампа

© AP Photo / Joshua A. BickelСотрудники правоохранительных органов США возле дома Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа
Сотрудники правоохранительных органов США возле дома Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Joshua A. Bickel
Сотрудники правоохранительных органов США возле дома Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. ФБР до сих пор не установило мотивов покушавшегося на экс-президента США Дональда Трампа, не считает, что у него были соучастники или что к случившемуся причастно иностранное государство, заявил представитель Бюро.
"ФБР не определило четкий мотив. Расследование продолжается, но мы не нашли никаких доказательств о том, что у подозреваемого были соучастники", - сообщил в ходе телефонного брифинга высокопоставленный представитель ФБР.
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
СМИ раскрыли новые детали дела о покушении на Трампа
23 августа, 18:45
Он подчеркнул, что у ведомства "нет указаний" на то, что к случившемуся причастно иностранное государство.
Подозреваемый искал в интернете информацию о съездах демократов и республиканцев, а также о президенте США Джо Байдене, добавил представитель ФБР.
ФБР пока не берется однозначно указывать, к какой идеологии принадлежал подозреваемый, из имеющихся данных следует, что он изучал политические подходы и "правых", и "левых", сказал представитель.
В крови подозреваемого не нашли следов алкоголя и наркотиков, подчеркнули в ФБР.
На крыше подозреваемый находился около 6 минут до того, как его устранил снайпер секретной службы, добавили в ведомстве.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
СМИ сообщили новые подробности о подозреваемом в покушении на Трампа
9 августа, 10:25
Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США ранее сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
Глава Секретной службы США Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.
Дональд Трамп. - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
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4 августа, 02:40
 
СШАПенсильванияВ миреДжо БайденДональд ТрампФБР
 
 
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