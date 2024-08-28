https://ria.ru/20240828/moskva-1969025265.html

Россия продолжит контакты с Индией по Украине, заявила Захарова

Россия продолжит контакты с Индией по Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 28.08.2024

Россия продолжит контакты с Индией по Украине, заявила Захарова

Москва продолжит контакты с Нью-Дели после визита премьера-министра Индии Нарендры Моди в Киев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T16:49

2024-08-28T16:49

2024-08-28T16:49

в мире

индия

киев

украина

нарендра моди

владимир путин

мария захарова

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Москва продолжит контакты с Нью-Дели после визита премьера-министра Индии Нарендры Моди в Киев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. "Мы рассматриваем визит премьер-министра Индии Моди в Киев как попытку внести свой посильный вклад в политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса наряду с усилиям других стран, выдвигающих не ангажированную, сбалансированную линию. Мы готовы к продолжению диалога с нашими друзьями в Индии по украинской теме", - сказала она в ходе брифинга. Премьер-министр Индии Моди 23 августа побывал на Украине. После визита в Киев он 26 августа провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, а 27 августа с Владимиром Путиным, проинформировав президента РФ о своем визите в столицу Украины. До поездки в Киев премьер-министр Индии в начале июля посетил Москву, где провел переговоры с Путиным, обсудив с ним украинский конфликт и заявив о готовности к любому содействию для установления мира на Украине.

https://ria.ru/20240824/ukraina-1968095670.html

индия

киев

украина

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Ольга Фомченкова

в мире, индия, киев, украина, нарендра моди, владимир путин, мария захарова