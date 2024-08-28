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Россия продолжит контакты с Индией по Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 28.08.2024
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16:49 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/moskva-1969025265.html
Россия продолжит контакты с Индией по Украине, заявила Захарова
Россия продолжит контакты с Индией по Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 28.08.2024
Россия продолжит контакты с Индией по Украине, заявила Захарова
Москва продолжит контакты с Нью-Дели после визита премьера-министра Индии Нарендры Моди в Киев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T16:49
2024-08-28T16:49
в мире
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Москва продолжит контакты с Нью-Дели после визита премьера-министра Индии Нарендры Моди в Киев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. "Мы рассматриваем визит премьер-министра Индии Моди в Киев как попытку внести свой посильный вклад в политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса наряду с усилиям других стран, выдвигающих не ангажированную, сбалансированную линию. Мы готовы к продолжению диалога с нашими друзьями в Индии по украинской теме", - сказала она в ходе брифинга. Премьер-министр Индии Моди 23 августа побывал на Украине. После визита в Киев он 26 августа провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, а 27 августа с Владимиром Путиным, проинформировав президента РФ о своем визите в столицу Украины. До поездки в Киев премьер-министр Индии в начале июля посетил Москву, где провел переговоры с Путиным, обсудив с ним украинский конфликт и заявив о готовности к любому содействию для установления мира на Украине.
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в мире, индия, киев, украина, нарендра моди, владимир путин, мария захарова
В мире, Индия, Киев, Украина, Нарендра Моди, Владимир Путин, Мария Захарова
Россия продолжит контакты с Индией по Украине, заявила Захарова

Захарова: Россия продолжит контакты с Индией по Украине после визита Моди в Киев

© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Москва продолжит контакты с Нью-Дели после визита премьера-министра Индии Нарендры Моди в Киев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
"Мы рассматриваем визит премьер-министра Индии Моди в Киев как попытку внести свой посильный вклад в политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса наряду с усилиям других стран, выдвигающих не ангажированную, сбалансированную линию. Мы готовы к продолжению диалога с нашими друзьями в Индии по украинской теме", - сказала она в ходе брифинга.
Премьер-министр Индии Моди 23 августа побывал на Украине. После визита в Киев он 26 августа провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, а 27 августа с Владимиром Путиным, проинформировав президента РФ о своем визите в столицу Украины.
До поездки в Киев премьер-министр Индии в начале июля посетил Москву, где провел переговоры с Путиным, обсудив с ним украинский конфликт и заявив о готовности к любому содействию для установления мира на Украине.
Нарендра Моди и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
"Никогда не были нейтральными". Союзник России подал знак Зеленскому
24 августа, 08:00
 
В миреИндияКиевУкраинаНарендра МодиВладимир ПутинМария Захарова
 
 
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