https://ria.ru/20240828/moskva-1968963802.html

В Москве подросток погиб, вдохнув неизвестное вещество из баллона

В Москве подросток погиб, вдохнув неизвестное вещество из баллона - РИА Новости, 28.08.2024

В Москве подросток погиб, вдохнув неизвестное вещество из баллона

Подросток скончался после того, как вдохнул неизвестное вещество из баллона во дворе на Волгоградском проспекте в Москве, сообщили в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T13:46

2024-08-28T13:46

2024-08-28T13:46

происшествия

москва

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Подросток скончался после того, как вдохнул неизвестное вещество из баллона во дворе на Волгоградском проспекте в Москве, сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры. "По предварительной информации, 15-летний подросток, находясь около одного из домов по Волгоградскому проспекту, вдохнул неизвестное вещество из баллона красного цвета", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что ребенка сразу госпитализировали, он скончался в тот же день. Кузьминская межрайонная прокуратура контролирует установление всех причин и обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20240716/pulya-1959974297.html

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2024

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происшествия, москва, россия