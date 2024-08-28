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В Москве подросток погиб, вдохнув неизвестное вещество из баллона
В Москве подросток погиб, вдохнув неизвестное вещество из баллона - РИА Новости, 28.08.2024
В Москве подросток погиб, вдохнув неизвестное вещество из баллона
Подросток скончался после того, как вдохнул неизвестное вещество из баллона во дворе на Волгоградском проспекте в Москве, сообщили в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T13:46
2024-08-28T13:46
2024-08-28T13:46
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Подросток скончался после того, как вдохнул неизвестное вещество из баллона во дворе на Волгоградском проспекте в Москве, сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры. "По предварительной информации, 15-летний подросток, находясь около одного из домов по Волгоградскому проспекту, вдохнул неизвестное вещество из баллона красного цвета", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что ребенка сразу госпитализировали, он скончался в тот же день. Кузьминская межрайонная прокуратура контролирует установление всех причин и обстоятельств произошедшего.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве подросток погиб, вдохнув неизвестное вещество из баллона
На юго-востоке Москвы подросток умер, вдохнув из баллона неизвестное вещество