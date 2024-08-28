https://ria.ru/20240828/moskva-1968953077.html

Москва активно улучшает инвестиционный климат в городе

Москва активно улучшает инвестиционный климат в городе - РИА Новости, 28.08.2024

Москва активно улучшает инвестиционный климат в городе

Инвестиции в основной капитал столицы достигли 6,8 триллиона рублей по итогам прошлого года, это в сопоставимых ценах на 3,8% больше, чем в 2022 году, сообщил... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T13:13

2024-08-28T13:13

2024-08-28T13:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

экспоцентр

инвестиции

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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Инвестиции в основной капитал столицы достигли 6,8 триллиона рублей по итогам прошлого года, это в сопоставимых ценах на 3,8% больше, чем в 2022 году, сообщил заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП) Владимир Петраков.Заявление прозвучало на сессии "Передовые практики привлечения инвестиций в муниципалитеты и регионы БРИКС" на VI Международном муниципальном форуме стран БРИКС (ММФ БРИКС) в столице на площадке Центрального выставочного комплекса "Экспоцентр" 27 августа."Инвестиции в основной капитал Москвы в 2023 году достигли 6,8 триллиона рублей. При этом доля столицы в объеме инвестиций в основной капитал РФ с 2016 по 2023 год выросла в 1,7 раза. Москва активно привлекает бизнес к реализации инфраструктурных проектов и реализует комплексную систему мер финансовой и нефинансовой поддержки инвесторов. В их числе – концессионные соглашения, офсетные контракты, локализация производства в особой экономической зоне, льготные инвестиционные кредиты, создание качественной инвестиционной инфраструктуры и многое другое", – приводит слова Петракова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что с помощью активной работы по формированию благоприятного инвестклимата Москва каждый год занимает верхние строчки национальных рейтингов инвестиционной привлекательности.Столица имеет успешный опыт реализации крупных проектов государственно-частного партнерства. Так, в сентябре 2023 года в рамках крупнейшего по масштабам и стоимости концессионного соглашения Москвы был открыт проспект Багратиона. Около 68 миллиардов рублей составили инвестиции в реализацию проекта. Более 1,5 миллиона жителей Москвы и Подмосковья улучшили благодаря этому транспортное обслуживание.Офсетные контракты также являются эффективной формой партнерства государства и бизнеса. По условиям офсетного договора бизнес инвестирует собственные средства в создание или модернизацию производств по выпуску необходимой городу продукции, а столица берет на себя обязательства приобретать эту продукцию в течение многих лет.Таким образом, с 2017 года столица заключила 22 офсетных контракта в медицине, транспорте, микроэлектронике, пищевой промышленности. Общий объем закупки составит около 413 миллиарда рублей. Более 7 тысяч рабочих мест будет создано на новых производствах. Инвесторы уже завершили создание производств и начали поставки товаров по восьми таким контрактам.Кроме того, столица масштабирует успешные практики и заключает межсубъектные офсетные контракты. Так, в 2024 году Москва заключила три межрегиональных офсетных договора: с республикой Карелия, Оренбургской и Владимирской областями. По контрактам будут созданы предприятия по выпуску продукции, необходимой для благоустройства и автодорожного строительства.Также город предоставляет инвесторам землю для строительства производств без торгов по льготной ставке один рубль в год в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), а применение "зеленого коридора" поможет ускорить административные процедуры и вдвое сократить срок строительства промобъектов. На данный момент в Москве исполняется более 80 МаИПов. Общий объем инвестиций в создание производств оценивается в 282 миллиарда рублей.Площадкой для высокотехнологичных наукоемких производств стала особая экономическая зона "Технополис Москва". На данный момент туда входят шесть площадок, что представляет более 280 гектаров территории, свыше 1,2 миллиона квадратных метров промышленных площадей и более 19,3 тысячи рабочих мест. Кроме того, в ОЭЗ действуют более 200 предприятий, где более 100 имеют статус резидента. Объем их инвестиций в экономику города превзошел 160 миллиардов рублей за все время деятельности.В 2020 году был запущен электронный сервис "Московский инвестор" для организации бесшовной связи инвесторов и промышленников с правительством столицы, благодаря чему предприниматели могут направлять органам власти предложения по развитию своего инвестпотенциала и улучшению инвестиционного климата города. Кроме того, можно решать проблемные вопросы. Инвесторы воспользовались сервисом более пяти тысяч раз с момента запуска.Столица является развитым промышленным центром России, где активно внедряют инновации, а также расширяют производственные мощности и развивают технологические возможности. В Москве работает свыше 4,2 тысячи промплощадок, где трудятся 725 тысяч человек.

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https://ria.ru/20240828/moskva-1968912859.html

https://ria.ru/20240827/vebinar-1968707440.html

https://ria.ru/20240827/investitsii-1968674593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, экспоцентр, инвестиции