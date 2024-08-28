https://ria.ru/20240828/moskva-1968912859.html

Почти на 10% выросло производство лекарств и медизделий в Москве

Почти на 10% выросло производство лекарств и медизделий в Москве - РИА Новости, 28.08.2024

Почти на 10% выросло производство лекарств и медизделий в Москве

Объем производства лекарств и медизделий в Москве увеличился на 9,8% с начала 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T11:13

2024-08-28T11:13

2024-08-28T11:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

сергей собянин

максим ликсутов

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Объем производства лекарств и медизделий в Москве увеличился на 9,8% с начала 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, что рост обрабатывающего производства за первые шесть месяцев вырос на 20%."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город обеспечивает благоприятный инвестклимат и предлагает промышленникам инструменты поддержки, которые дают ряд преференций. Такой подход позволяет компаниям экономить на налогах, чтобы концентрироваться на модернизации оборудования, расширении ассортимента продукции и рынков сбыта", – приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП).Он отметил, что предприятия по выпуску лекарств и медизделий увеличили производство почти на 10% за первое полугодие. Объем выпуска фармсубстанций вырос более чем в 2,6 раза.Объем производства препаратов для лечения нервной системы вырос почти на 10% в натуральном выражении, диагностический реагент и прочие фармпрепараты – на 13,1%, клейкие перевязочные материалы, кетгуты и аналогичные материалы – на 41,2%.Одна из приоритетных задач Москвы - развитие высокотехнологичных отраслей. Таким образом, в Москве активно развивается кластеризация промышленности. Она позволяет предприятиям активнее обмениваться полезными разработками и опытом, создавать изделия с большей добавленной стоимостью, а также наращивать технологичных суверенитет в отдельно взятых отраслях промышленности."В столице уже действует четыре межотраслевых кластера, которые объединяют 140 ведущих производителей направлений. Среди них – один из самых больших в стране фармкластеров, в состав которого входят 13 компаний, часть из которых уже поставляют лекарственные средства городу по офсетным контрактам", – добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.По его словам, одно из предприятий, которое выпускает вакцины, открыло научно-исследовательский центр по разработке биопрепаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и инфекционных заболеваний.Столица является городом с развитым производством. Здесь работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, где трудятся свыше 725 тысяч человек. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий и еще 100 малых. Предприятия производят различные товары, в том числе одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое. Условия, которые созданы в столице для бизнеса, позволяют развиваться большим, малым и средним предприятиям.Столичный бизнес может воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, в том числе субсидиями и целевыми займами. Также разработан ряд антикризисных инструментов.

https://ria.ru/20240827/produktsiya-1968735948.html

https://ria.ru/20240827/vebinar-1968707440.html

https://ria.ru/20240827/investitsii-1968674593.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин, максим ликсутов , анатолий гарбузов