https://ria.ru/20240828/moshenniki-1969002534.html
МВД предупредило о новых способах мошенничества в преддверии 1 сентября
МВД предупредило о новых способах мошенничества в преддверии 1 сентября - РИА Новости, 28.08.2024
МВД предупредило о новых способах мошенничества в преддверии 1 сентября
Мошенники начали использовать опросы и устраивать "розыгрыши призов" в преддверии 1 сентября, сообщила представитель МВД России Ирина Волк Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T15:29
2024-08-28T15:29
2024-08-28T16:21
ирина волк
россия
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_ef5cf1ed75e279436215f8595180c15e.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Мошенники начали использовать опросы и устраивать "розыгрыши призов" в преддверии 1 сентября, сообщила представитель МВД России Ирина Волк Telegram-канале."Мои коллеги из управления по противодействию киберпреступности МВД сообщают, что к 1 сентября и старту нового учебного года мошенники разработали новые схемы обмана", — написала она.Так, преступники прибегают к использованию опросов на волнующие родителей школьников темы, а также отправляют ссылки от лица руководства учебного заведения или родительского комитета, где просят авторизоваться через личный аккаунт, указав логин и пароль.Помимо этого, по словам Волк, злоумышленники приглашают в чаты, где призывают "проголосовать за одноклассницу" или перевести деньги, например, на экскурсию или ремонт. При этом ссылка для оплаты или участия в "голосовалке" ведет на платформу мошенников. Они также маскируют свои ресурсы под страницы известных маркетплейсов с распродажами к 1 сентября и устраивают "розыгрыши призов", добавила представитель МВД.
https://ria.ru/20240814/moshenniki-1966049884.html
https://ria.ru/20240820/moshenniki-1967204580.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_22f27ba768a64c7b656ed3dc1b180808.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина волк, россия, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Ирина Волк, Россия, Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД предупредило о новых способах мошенничества в преддверии 1 сентября
МВД: мошенники используют опросы и фейковые школьные чаты перед 1 сентября
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.
Мошенники начали использовать опросы и устраивать "розыгрыши призов" в преддверии 1 сентября, сообщила представитель МВД России Ирина Волк Telegram-канале
.
"Мои коллеги из управления по противодействию киберпреступности МВД сообщают, что к 1 сентября и старту нового учебного года мошенники разработали новые схемы обмана", — написала она.
Так, преступники прибегают к использованию опросов на волнующие родителей школьников темы, а также отправляют ссылки от лица руководства учебного заведения или родительского комитета, где просят авторизоваться через личный аккаунт, указав логин и пароль.
Помимо этого, по словам Волк, злоумышленники приглашают в чаты, где призывают "проголосовать за одноклассницу" или перевести деньги, например, на экскурсию или ремонт. При этом ссылка для оплаты или участия в "голосовалке" ведет на платформу мошенников.
Они также маскируют свои ресурсы под страницы известных маркетплейсов с распродажами к 1 сентября и устраивают "розыгрыши призов", добавила представитель МВД.