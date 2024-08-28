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МВД предупредило о новых способах мошенничества в преддверии 1 сентября - РИА Новости, 28.08.2024
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15:29 28.08.2024 (обновлено: 16:21 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/moshenniki-1969002534.html
МВД предупредило о новых способах мошенничества в преддверии 1 сентября
МВД предупредило о новых способах мошенничества в преддверии 1 сентября - РИА Новости, 28.08.2024
МВД предупредило о новых способах мошенничества в преддверии 1 сентября
Мошенники начали использовать опросы и устраивать "розыгрыши призов" в преддверии 1 сентября, сообщила представитель МВД России Ирина Волк Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T15:29
2024-08-28T16:21
ирина волк
россия
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Мошенники начали использовать опросы и устраивать "розыгрыши призов" в преддверии 1 сентября, сообщила представитель МВД России Ирина Волк Telegram-канале."Мои коллеги из управления по противодействию киберпреступности МВД сообщают, что к 1 сентября и старту нового учебного года мошенники разработали новые схемы обмана", — написала она.Так, преступники прибегают к использованию опросов на волнующие родителей школьников темы, а также отправляют ссылки от лица руководства учебного заведения или родительского комитета, где просят авторизоваться через личный аккаунт, указав логин и пароль.Помимо этого, по словам Волк, злоумышленники приглашают в чаты, где призывают "проголосовать за одноклассницу" или перевести деньги, например, на экскурсию или ремонт. При этом ссылка для оплаты или участия в "голосовалке" ведет на платформу мошенников. Они также маскируют свои ресурсы под страницы известных маркетплейсов с распродажами к 1 сентября и устраивают "розыгрыши призов", добавила представитель МВД.
https://ria.ru/20240814/moshenniki-1966049884.html
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ирина волк, россия, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Ирина Волк, Россия, Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД предупредило о новых способах мошенничества в преддверии 1 сентября

МВД: мошенники используют опросы и фейковые школьные чаты перед 1 сентября

© Depositphotos.com / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Depositphotos.com / pressmaster
Клавиатура ноутбука. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Мошенники начали использовать опросы и устраивать "розыгрыши призов" в преддверии 1 сентября, сообщила представитель МВД России Ирина Волк Telegram-канале.
"Мои коллеги из управления по противодействию киберпреступности МВД сообщают, что к 1 сентября и старту нового учебного года мошенники разработали новые схемы обмана", — написала она.
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Так, преступники прибегают к использованию опросов на волнующие родителей школьников темы, а также отправляют ссылки от лица руководства учебного заведения или родительского комитета, где просят авторизоваться через личный аккаунт, указав логин и пароль.
Помимо этого, по словам Волк, злоумышленники приглашают в чаты, где призывают "проголосовать за одноклассницу" или перевести деньги, например, на экскурсию или ремонт. При этом ссылка для оплаты или участия в "голосовалке" ведет на платформу мошенников.
Они также маскируют свои ресурсы под страницы известных маркетплейсов с распродажами к 1 сентября и устраивают "розыгрыши призов", добавила представитель МВД.
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