Источник рассказал о мошенничестве с переводами между Россией и Турцией
Мошенники используют проблему банковских переводов между Турцией и Россией
Информационные технологии. Архивное фото
АНКАРА, 28 авг - РИА Новости. Мошенники, воспользовавшись проблемной ситуацией вокруг банковских переводов между РФ и Турцией, реализуют различные схемы для обмана, число жалоб по этой теме резко увеличилось в летний сезон, сообщил РИА Новости источник в одном из частных банков Анкары.
С 1 января турецкие экспортёры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Как заявлял РИА Новости представитель крупнейшего турецкого частного банка Denizbank, проблемы с банковскими переводами между Турцией и Россией всё ещё в силе, при этом граждане России могут открывать рублёвые счета.
"Очень много жалоб поступают от граждан как Турции, так и России, которые столкнулись с мошенниками в социальных сетях. Они, используя различные схемы обмана, прикрываясь якобы работой в частных банках, привлекают клиентов, которым обещают перевести суммы или оформить вид на жительство, право на работу в Турции. Призываем быть внимательными и не доверять подобным обещаниям. Обращаться напрямую в банки", - заявил собеседник агентства.
Посол России в Турции Алексей Ерхов заявлял ранее агентству, что ситуация вокруг платёжных переводов из РФ в Турцию остаётся напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, сроки решения ситуации неизвестны, заявлял и представитель госбанка Ziraat в Анкаре.
Создание механизма на основе национальных и цифровых валют может стать решением банковских трудностей между Россией и Турцией, заявлял ранее глава ВТБ Андрей Костин.
Россиян предупредили о новой уловке мошенников
27 августа, 13:18