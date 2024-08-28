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Источник рассказал о мошенничестве с переводами между Россией и Турцией - РИА Новости, 28.08.2024
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07:15 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/moshennichestvo-1968883485.html
Источник рассказал о мошенничестве с переводами между Россией и Турцией
Источник рассказал о мошенничестве с переводами между Россией и Турцией - РИА Новости, 28.08.2024
Источник рассказал о мошенничестве с переводами между Россией и Турцией
Мошенники, воспользовавшись проблемной ситуацией вокруг банковских переводов между РФ и Турцией, реализуют различные схемы для обмана, число жалоб по этой теме... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T07:15
2024-08-28T07:15
турция
россия
сша
алексей ерхов
андрей костин (банкир)
в мире
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АНКАРА, 28 авг - РИА Новости. Мошенники, воспользовавшись проблемной ситуацией вокруг банковских переводов между РФ и Турцией, реализуют различные схемы для обмана, число жалоб по этой теме резко увеличилось в летний сезон, сообщил РИА Новости источник в одном из частных банков Анкары. С 1 января турецкие экспортёры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Как заявлял РИА Новости представитель крупнейшего турецкого частного банка Denizbank, проблемы с банковскими переводами между Турцией и Россией всё ещё в силе, при этом граждане России могут открывать рублёвые счета. "Очень много жалоб поступают от граждан как Турции, так и России, которые столкнулись с мошенниками в социальных сетях. Они, используя различные схемы обмана, прикрываясь якобы работой в частных банках, привлекают клиентов, которым обещают перевести суммы или оформить вид на жительство, право на работу в Турции. Призываем быть внимательными и не доверять подобным обещаниям. Обращаться напрямую в банки", - заявил собеседник агентства. Посол России в Турции Алексей Ерхов заявлял ранее агентству, что ситуация вокруг платёжных переводов из РФ в Турцию остаётся напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, сроки решения ситуации неизвестны, заявлял и представитель госбанка Ziraat в Анкаре. Создание механизма на основе национальных и цифровых валют может стать решением банковских трудностей между Россией и Турцией, заявлял ранее глава ВТБ Андрей Костин.
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турция, россия, сша, алексей ерхов, андрей костин (банкир), в мире
Турция, Россия, США, Алексей Ерхов, Андрей Костин (банкир), В мире
Источник рассказал о мошенничестве с переводами между Россией и Турцией

Мошенники используют проблему банковских переводов между Турцией и Россией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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АНКАРА, 28 авг - РИА Новости. Мошенники, воспользовавшись проблемной ситуацией вокруг банковских переводов между РФ и Турцией, реализуют различные схемы для обмана, число жалоб по этой теме резко увеличилось в летний сезон, сообщил РИА Новости источник в одном из частных банков Анкары.
С 1 января турецкие экспортёры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Как заявлял РИА Новости представитель крупнейшего турецкого частного банка Denizbank, проблемы с банковскими переводами между Турцией и Россией всё ещё в силе, при этом граждане России могут открывать рублёвые счета.
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"Очень много жалоб поступают от граждан как Турции, так и России, которые столкнулись с мошенниками в социальных сетях. Они, используя различные схемы обмана, прикрываясь якобы работой в частных банках, привлекают клиентов, которым обещают перевести суммы или оформить вид на жительство, право на работу в Турции. Призываем быть внимательными и не доверять подобным обещаниям. Обращаться напрямую в банки", - заявил собеседник агентства.
Посол России в Турции Алексей Ерхов заявлял ранее агентству, что ситуация вокруг платёжных переводов из РФ в Турцию остаётся напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, сроки решения ситуации неизвестны, заявлял и представитель госбанка Ziraat в Анкаре.
Создание механизма на основе национальных и цифровых валют может стать решением банковских трудностей между Россией и Турцией, заявлял ранее глава ВТБ Андрей Костин.
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