https://ria.ru/20240828/moshennichestvo-1968883485.html

Источник рассказал о мошенничестве с переводами между Россией и Турцией

Источник рассказал о мошенничестве с переводами между Россией и Турцией - РИА Новости, 28.08.2024

Источник рассказал о мошенничестве с переводами между Россией и Турцией

Мошенники, воспользовавшись проблемной ситуацией вокруг банковских переводов между РФ и Турцией, реализуют различные схемы для обмана, число жалоб по этой теме... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T07:15

2024-08-28T07:15

2024-08-28T07:15

турция

россия

сша

алексей ерхов

андрей костин (банкир)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163893_0:51:2698:1569_1920x0_80_0_0_a341159ed86c3a765c296d286bdc9c07.jpg

АНКАРА, 28 авг - РИА Новости. Мошенники, воспользовавшись проблемной ситуацией вокруг банковских переводов между РФ и Турцией, реализуют различные схемы для обмана, число жалоб по этой теме резко увеличилось в летний сезон, сообщил РИА Новости источник в одном из частных банков Анкары. С 1 января турецкие экспортёры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Как заявлял РИА Новости представитель крупнейшего турецкого частного банка Denizbank, проблемы с банковскими переводами между Турцией и Россией всё ещё в силе, при этом граждане России могут открывать рублёвые счета. "Очень много жалоб поступают от граждан как Турции, так и России, которые столкнулись с мошенниками в социальных сетях. Они, используя различные схемы обмана, прикрываясь якобы работой в частных банках, привлекают клиентов, которым обещают перевести суммы или оформить вид на жительство, право на работу в Турции. Призываем быть внимательными и не доверять подобным обещаниям. Обращаться напрямую в банки", - заявил собеседник агентства. Посол России в Турции Алексей Ерхов заявлял ранее агентству, что ситуация вокруг платёжных переводов из РФ в Турцию остаётся напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, сроки решения ситуации неизвестны, заявлял и представитель госбанка Ziraat в Анкаре. Создание механизма на основе национальных и цифровых валют может стать решением банковских трудностей между Россией и Турцией, заявлял ранее глава ВТБ Андрей Костин.

https://ria.ru/20240828/telegram-1968875359.html

https://ria.ru/20240827/moshenniki-1968722819.html

турция

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, россия, сша, алексей ерхов, андрей костин (банкир), в мире