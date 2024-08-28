https://ria.ru/20240828/moshennichestvo-1968869991.html
Эксперт рассказала о новом способе мошенничества с установкой счетчиков
Эксперт рассказала о новом способе мошенничества с установкой счетчиков - РИА Новости, 28.08.2024
Эксперт рассказала о новом способе мошенничества с установкой счетчиков
Мошенники с недавних пор начали использовать историю с установкой или заменой счетчиков для взлома аккаунта на Госуслугах, рассказала РИА Новости куратор... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T02:18
2024-08-28T02:18
2024-08-28T02:18
общество
алла храпунова
россети
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Мошенники с недавних пор начали использовать историю с установкой или заменой счетчиков для взлома аккаунта на Госуслугах, рассказала РИА Новости куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова. "Недавно мошенники активно начали эксплуатировать легенду о необходимости установки или замены приборов учета электроэнергии (счетчиков). Мошенники от лица Россетей запрашивали у жителей персональные данные и логин от портала Госуслуги", - сообщила Храпунова.
https://ria.ru/20240812/moshenniki-1965600663.html
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общество, алла храпунова, россети
Общество, Алла Храпунова, Россети
Эксперт рассказала о новом способе мошенничества с установкой счетчиков
Эксперт: мошенники начали использовать историю с установкой и заменой счетчиков