https://ria.ru/20240828/moshennichestvo-1968869991.html

Эксперт рассказала о новом способе мошенничества с установкой счетчиков

Эксперт рассказала о новом способе мошенничества с установкой счетчиков - РИА Новости, 28.08.2024

Эксперт рассказала о новом способе мошенничества с установкой счетчиков

Мошенники с недавних пор начали использовать историю с установкой или заменой счетчиков для взлома аккаунта на Госуслугах, рассказала РИА Новости куратор... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T02:18

2024-08-28T02:18

2024-08-28T02:18

общество

алла храпунова

россети

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Мошенники с недавних пор начали использовать историю с установкой или заменой счетчиков для взлома аккаунта на Госуслугах, рассказала РИА Новости куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова. "Недавно мошенники активно начали эксплуатировать легенду о необходимости установки или замены приборов учета электроэнергии (счетчиков). Мошенники от лица Россетей запрашивали у жителей персональные данные и логин от портала Госуслуги", - сообщила Храпунова.

https://ria.ru/20240812/moshenniki-1965600663.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, алла храпунова, россети