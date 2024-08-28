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Активисты "Победы" провели пикеты в Кишиневе против милитаризации Молдавии - РИА Новости, 28.08.2024
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18:42 28.08.2024 (обновлено: 18:43 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/moldaviya-1969050492.html
Активисты "Победы" провели пикеты в Кишиневе против милитаризации Молдавии
Активисты "Победы" провели пикеты в Кишиневе против милитаризации Молдавии - РИА Новости, 28.08.2024
Активисты "Победы" провели пикеты в Кишиневе против милитаризации Молдавии
Активисты молодежного крыла оппозиционного в Молдавии блока "Победа" провели в среду одиночные пикеты у ряда административных зданий в Кишиневе против... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T18:42
2024-08-28T18:43
молдавия
кишинев
майя санду
нато
евросоюз
блок "победа"
в мире
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КИШИНЕВ, 28 авг - РИА Новости. Активисты молодежного крыла оппозиционного в Молдавии блока "Победа" провели в среду одиночные пикеты у ряда административных зданий в Кишиневе против милитаризации республики, заявил представитель блока Юрий Витнянский в своем Telegram-канале. "Активисты молодежного крыла Блока "Победа" вышли на одиночные пикеты к администрации президента, МИДу и представительству ЕС. Молодые люди не согласны с политикой милитаризации и попытками Майи Санду (президента Молдавии - ред.) и ее западных кураторов втянуть нас в войну. Бесчисленные кредиты на вооружение и бесконечные учения НАТО у нас в стране и за её пределами с участием наших солдат и офицеров явно указывают на то, что нас готовят, как пушечное мясо", - написал Витнянский. По его словам, молодые люди выбирают мир для Молдавии и дружеские отношения с Россией. "Добрососедские отношения с Россией сегодня являются для нас гарантией безопасности, а не политика подобострастия к ЕС и НАТО, которую ведёт "желтый" режим (желтый – символичный цвет правящей партии "Действие и солидарность" – ред.)", - подчеркнул активист. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20240828/sandu-1968903722.html
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молдавия, кишинев, майя санду, нато, евросоюз, блок "победа" , в мире
Молдавия, Кишинев, Майя Санду, НАТО, Евросоюз, Блок "Победа" , В мире
Активисты "Победы" провели пикеты в Кишиневе против милитаризации Молдавии

Активисты блока "Победа" провели одиночные пикеты против милитаризации Молдавии

© Фото : Vitneanski Iurii/TelegramАктивисты блока "Победа" провели в Кишиневе одиночные пикеты против милитаризации Молдавии
Активисты блока Победа провели в Кишиневе одиночные пикеты против милитаризации Молдавии - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Фото : Vitneanski Iurii/Telegram
Активисты блока "Победа" провели в Кишиневе одиночные пикеты против милитаризации Молдавии
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 28 авг - РИА Новости. Активисты молодежного крыла оппозиционного в Молдавии блока "Победа" провели в среду одиночные пикеты у ряда административных зданий в Кишиневе против милитаризации республики, заявил представитель блока Юрий Витнянский в своем Telegram-канале.
"Активисты молодежного крыла Блока "Победа" вышли на одиночные пикеты к администрации президента, МИДу и представительству ЕС. Молодые люди не согласны с политикой милитаризации и попытками Майи Санду (президента Молдавии - ред.) и ее западных кураторов втянуть нас в войну. Бесчисленные кредиты на вооружение и бесконечные учения НАТО у нас в стране и за её пределами с участием наших солдат и офицеров явно указывают на то, что нас готовят, как пушечное мясо", - написал Витнянский.
© Фото : Vitneanski Iurii/TelegramАктивисты блока "Победа" провели в Кишиневе одиночные пикеты против милитаризации Молдавии
Активисты блока Победа провели в Кишиневе одиночные пикеты против милитаризации Молдавии - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Фото : Vitneanski Iurii/Telegram
Активисты блока "Победа" провели в Кишиневе одиночные пикеты против милитаризации Молдавии
По его словам, молодые люди выбирают мир для Молдавии и дружеские отношения с Россией. "Добрососедские отношения с Россией сегодня являются для нас гарантией безопасности, а не политика подобострастия к ЕС и НАТО, которую ведёт "желтый" режим (желтый – символичный цвет правящей партии "Действие и солидарность" – ред.)", - подчеркнул активист.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
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