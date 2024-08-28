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Кишинев отрицает участие Молдавии в перевозке биоматериалов с Украины в США - РИА Новости, 28.08.2024
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15:30 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/moldaviya-1969002838.html
Кишинев отрицает участие Молдавии в перевозке биоматериалов с Украины в США
Кишинев отрицает участие Молдавии в перевозке биоматериалов с Украины в США - РИА Новости, 28.08.2024
Кишинев отрицает участие Молдавии в перевозке биоматериалов с Украины в США
Министерство иностранных дел Молдавии отрицает, что республика способствует перевозке биологических материалов с Украины на Запад. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T15:30
2024-08-28T15:30
в мире
молдавия
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игорь кириллов
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КИШИНЕВ, 28 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии отрицает, что республика способствует перевозке биологических материалов с Украины на Запад. Минобороны России ранее были обнародованы сведения, подтверждающие факты масштабного сбора и транспортировки США и их союзниками биоматериалов с Украины. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил во вторник, что вывоз биологических материалов с Украины на Запад в интересах США обеспечивается логистическими компаниями, подконтрольными президенту Молдавии Майе Санду и медицинским учреждениям этой страны. "Было распространено ложное и манипулятивное сообщение о включении Молдавии в предполагаемую схему массового экспорта биологического материала. Эта информация чистая выдумка", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Молдавии. В министерстве отметили, что распространяемая информация допускает использование Украиной биологических агентов и возможное участие в этом Молдавии. "Это ложь, призванная создать путаницу и неясность с целью дискредитации властей Молдавии и европейского пути нашей страны. Молдавия присоединилась ко всем международным нормам против распространения биологического оружия и останется таковой", - подчеркнули в МИД. Кириллов ранее заявил, что США транспортировали с августа 2022 по май 2024 года образцы биоматериалов из Украины через Молдавию более двух тысяч раз. По его словам, включение Молдавии и Румынии в схему транспортировки можно рассматривать как начало крупномасштабной программы по изменению логистических цепей в сфере массового вывоза биологического материала в США.
https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html
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в мире, молдавия, украина, сша, игорь кириллов, майя санду
В мире, Молдавия, Украина, США, Игорь Кириллов, Майя Санду
Кишинев отрицает участие Молдавии в перевозке биоматериалов с Украины в США

МИД Молдавии отрицает, что страна помогает вывезти биоматериалы с Украины в США

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 28 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии отрицает, что республика способствует перевозке биологических материалов с Украины на Запад.
Минобороны России ранее были обнародованы сведения, подтверждающие факты масштабного сбора и транспортировки США и их союзниками биоматериалов с Украины. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил во вторник, что вывоз биологических материалов с Украины на Запад в интересах США обеспечивается логистическими компаниями, подконтрольными президенту Молдавии Майе Санду и медицинским учреждениям этой страны.
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"Было распространено ложное и манипулятивное сообщение о включении Молдавии в предполагаемую схему массового экспорта биологического материала. Эта информация чистая выдумка", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Молдавии.
В министерстве отметили, что распространяемая информация допускает использование Украиной биологических агентов и возможное участие в этом Молдавии. "Это ложь, призванная создать путаницу и неясность с целью дискредитации властей Молдавии и европейского пути нашей страны. Молдавия присоединилась ко всем международным нормам против распространения биологического оружия и останется таковой", - подчеркнули в МИД.
Кириллов ранее заявил, что США транспортировали с августа 2022 по май 2024 года образцы биоматериалов из Украины через Молдавию более двух тысяч раз. По его словам, включение Молдавии и Румынии в схему транспортировки можно рассматривать как начало крупномасштабной программы по изменению логистических цепей в сфере массового вывоза биологического материала в США.
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В миреМолдавияУкраинаСШАИгорь КирилловМайя Санду
 
 
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