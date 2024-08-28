Рейтинг@Mail.ru
Вступление Молдавии в ЕС приведет к большему росту цен на газ, заявил Шор - РИА Новости, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 28.08.2024 (обновлено: 18:06 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/moldaviya-1968913771.html
Вступление Молдавии в ЕС приведет к большему росту цен на газ, заявил Шор
Вступление Молдавии в ЕС приведет к большему росту цен на газ, заявил Шор - РИА Новости, 28.08.2024
Вступление Молдавии в ЕС приведет к большему росту цен на газ, заявил Шор
Власти Молдавии разорвали отношения с РФ, что привело к росту цен на газ, вступление в ЕС вызовет еще большее подорожание топлива, заявил лидер оппозиционного... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T11:00
2024-08-28T18:06
молдавия
россия
илан шор
майя санду
евросоюз
молдовагаз
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966574126_0:209:3072:1937_1920x0_80_0_0_e6fa3c62a42f63e5dc5a97c297764421.jpg
КИШИНЕВ, 28 авг - РИА Новости. Власти Молдавии разорвали отношения с РФ, что привело к росту цен на газ, вступление в ЕС вызовет еще большее подорожание топлива, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября - в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?" - который подразумевает два варианта ответа: да или нет. "Евросоюз для Молдавии - это много проблем, но одна из важнейших - это цена на газ. У всех стран, кто дружит с РФ, есть контракты, цена не более 150 долларов за тысячу кубометров. Сегодня мы платим гораздо дороже, потому что стремимся в ЕС. Вернее не мы, а Майя Санду и ее хозяева", - сказал Шор. Он уверен, что в резком повышении стоимости газа в последние несколько лет виноваты власти Молдавии. "Ситуация с колоссальными ценами на природный газ, который оплачивают наши граждане, появилась не из воздуха. К ней прямо и преступно привела нынешняя власть, уничтожив добрососедские отношения с Россией. В итоге граждане Молдавии получили цену в восемь, а то и десять раз дороже, чем раньше, по сути, они покупали тот же российский газ, только по мутным схемам через европейцев", - пояснил Шор. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
https://ria.ru/20240826/moldaviya-1968561102.html
https://ria.ru/20240820/tauber-1967346534.html
https://ria.ru/20240827/moldavija-1968759438.html
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966574126_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_8d0d9a3aeea896d7298851ff3c73bb86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, россия, илан шор, майя санду, евросоюз, молдовагаз, газпром
Молдавия, Россия, Илан Шор, Майя Санду, Евросоюз, Молдовагаз, Газпром
Вступление Молдавии в ЕС приведет к большему росту цен на газ, заявил Шор

Шор: вступление Молдавии в ЕС вызовет еще большее подорожание газа

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМолдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии Шор Илан Шор - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 28 авг - РИА Новости. Власти Молдавии разорвали отношения с РФ, что привело к росту цен на газ, вступление в ЕС вызовет еще большее подорожание топлива, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября - в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?" - который подразумевает два варианта ответа: да или нет.
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Шор обвинил Санду в унизительном экономическом провале Молдавии
26 августа, 16:36
"Евросоюз для Молдавии - это много проблем, но одна из важнейших - это цена на газ. У всех стран, кто дружит с РФ, есть контракты, цена не более 150 долларов за тысячу кубометров. Сегодня мы платим гораздо дороже, потому что стремимся в ЕС. Вернее не мы, а Майя Санду и ее хозяева", - сказал Шор.
Он уверен, что в резком повышении стоимости газа в последние несколько лет виноваты власти Молдавии.
"Ситуация с колоссальными ценами на природный газ, который оплачивают наши граждане, появилась не из воздуха. К ней прямо и преступно привела нынешняя власть, уничтожив добрососедские отношения с Россией. В итоге граждане Молдавии получили цену в восемь, а то и десять раз дороже, чем раньше, по сути, они покупали тот же российский газ, только по мутным схемам через европейцев", - пояснил Шор.
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Иностранные партнеры загнали Молдавию в ловушку долгов, заявила Таубер
20 августа, 15:32
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Молдавия находится под угрозой уничтожения, заявил Шор
27 августа, 14:59
 
МолдавияРоссияИлан ШорМайя СандуЕвросоюзМолдовагазГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала