https://ria.ru/20240828/moldaviya-1968913771.html

Вступление Молдавии в ЕС приведет к большему росту цен на газ, заявил Шор

Вступление Молдавии в ЕС приведет к большему росту цен на газ, заявил Шор - РИА Новости, 28.08.2024

Вступление Молдавии в ЕС приведет к большему росту цен на газ, заявил Шор

Власти Молдавии разорвали отношения с РФ, что привело к росту цен на газ, вступление в ЕС вызовет еще большее подорожание топлива, заявил лидер оппозиционного... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T11:00

2024-08-28T11:00

2024-08-28T18:06

молдавия

россия

илан шор

майя санду

евросоюз

молдовагаз

газпром

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КИШИНЕВ, 28 авг - РИА Новости. Власти Молдавии разорвали отношения с РФ, что привело к росту цен на газ, вступление в ЕС вызовет еще большее подорожание топлива, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября - в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?" - который подразумевает два варианта ответа: да или нет. "Евросоюз для Молдавии - это много проблем, но одна из важнейших - это цена на газ. У всех стран, кто дружит с РФ, есть контракты, цена не более 150 долларов за тысячу кубометров. Сегодня мы платим гораздо дороже, потому что стремимся в ЕС. Вернее не мы, а Майя Санду и ее хозяева", - сказал Шор. Он уверен, что в резком повышении стоимости газа в последние несколько лет виноваты власти Молдавии. "Ситуация с колоссальными ценами на природный газ, который оплачивают наши граждане, появилась не из воздуха. К ней прямо и преступно привела нынешняя власть, уничтожив добрососедские отношения с Россией. В итоге граждане Молдавии получили цену в восемь, а то и десять раз дороже, чем раньше, по сути, они покупали тот же российский газ, только по мутным схемам через европейцев", - пояснил Шор. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.

https://ria.ru/20240826/moldaviya-1968561102.html

https://ria.ru/20240820/tauber-1967346534.html

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молдавия, россия, илан шор, майя санду, евросоюз, молдовагаз, газпром