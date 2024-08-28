Вступление Молдавии в ЕС приведет к большему росту цен на газ, заявил Шор
Шор: вступление Молдавии в ЕС вызовет еще большее подорожание газа
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМолдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 авг - РИА Новости. Власти Молдавии разорвали отношения с РФ, что привело к росту цен на газ, вступление в ЕС вызовет еще большее подорожание топлива, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября - в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?" - который подразумевает два варианта ответа: да или нет.
Шор обвинил Санду в унизительном экономическом провале Молдавии
26 августа, 16:36
"Евросоюз для Молдавии - это много проблем, но одна из важнейших - это цена на газ. У всех стран, кто дружит с РФ, есть контракты, цена не более 150 долларов за тысячу кубометров. Сегодня мы платим гораздо дороже, потому что стремимся в ЕС. Вернее не мы, а Майя Санду и ее хозяева", - сказал Шор.
Он уверен, что в резком повышении стоимости газа в последние несколько лет виноваты власти Молдавии.
"Ситуация с колоссальными ценами на природный газ, который оплачивают наши граждане, появилась не из воздуха. К ней прямо и преступно привела нынешняя власть, уничтожив добрососедские отношения с Россией. В итоге граждане Молдавии получили цену в восемь, а то и десять раз дороже, чем раньше, по сути, они покупали тот же российский газ, только по мутным схемам через европейцев", - пояснил Шор.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Молдавия находится под угрозой уничтожения, заявил Шор
27 августа, 14:59