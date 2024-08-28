https://ria.ru/20240828/moldavija-1969081130.html

Санду привела Молдавию к социальной войне, заявил экс-премьер

Санду привела Молдавию к социальной войне, заявил экс-премьер - РИА Новости, 28.08.2024

Санду привела Молдавию к социальной войне, заявил экс-премьер

Действия президента Молдавии Майи Санду привели к социальной войне, к разобщенности молдавского общества, заявил бывший премьер-министр республики Влад Филат. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T22:34

2024-08-28T22:34

2024-08-28T22:34

в мире

молдавия

майя санду

влад филат

возрождение

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КИШИНЕВ, 28 авг - РИА Новости. Действия президента Молдавии Майи Санду привели к социальной войне, к разобщенности молдавского общества, заявил бывший премьер-министр республики Влад Филат. "Когда я слышу, что Майя Санду – это мир, и вот благодаря ей у нас в стране мир... Как будто у нас была война. А если смотреть объективно, она привела в принципе к социальной войне, все это ее понимание как управлять страной. Надо понимать, что у нее не только должность президента, она в ответе за все, у них (правящей партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является Санду – ред.) вся власть в этой стране", - сказал Филат в эфире Exclusiv TV. Он подчеркнул, что последствием управления Санду и неисполненных ею обещаний стало назревшее в молдавском обществе недовольство, которое переросло в ненависть. "В молдавской политике я с 1996 года и говорю с сознанием дела, что в нашем обществе такой ненависти - глубокой, концентрированной, я никогда не видел… Это деление граждан на своих, чужих, по разным категориям… Кто не с нами, тот против нас", - пояснил Филат. С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.

https://ria.ru/20240808/moldaviya-1964656916.html

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в мире, молдавия, майя санду, влад филат, возрождение