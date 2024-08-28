https://ria.ru/20240828/moldavija-1969068122.html

Молдавия потеряет суверенитет при вступлении в ЕС, заявили в оппозиции

Молдавия потеряет суверенитет при вступлении в ЕС, заявили в оппозиции - РИА Новости, 28.08.2024

Молдавия потеряет суверенитет при вступлении в ЕС, заявили в оппозиции

При вступлении в ЕС Молдавия однозначно теряет свой суверенитет, это прописано мелким шрифтом даже в бюллетене на предстоящем референдуме о евроинтеграции,... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T20:25

2024-08-28T20:25

2024-08-28T20:25

в мире

молдавия

украина

киев

илан шор

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg

КИШИНЕВ, 28 авг — РИА Новости. При вступлении в ЕС Молдавия однозначно теряет свой суверенитет, это прописано мелким шрифтом даже в бюллетене на предстоящем референдуме о евроинтеграции, заявил депутат парламентской группы "Победа" Вадим Фотеску. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября - в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?" - который подразумевает два варианта ответа: да или нет. "То, что страна теряет свой суверенитет, вступая в ЕС – это однозначно. Давайте посмотрим на вопрос, который будет звучать 20 октября на референдуме. Изначально вопрос ставился о том, хотите ли вы – граждане Молдовы, вступления в ЕС: да или нет. Потом вопрос изменили: в свете стремления страны в ЕС, хотите ли вы внести изменения в Конституцию?" - заявил Фотеску в эфире телеканала "Первый в Молдове". Депутат подчеркнул, что мелким шрифтом в бюллетени на референдуме избиратели смогут прочесть, что все директивы ЕС будут иметь приоритетное значение перед любым законодательством Молдавии, включая конституцию. "Конституцию, которая является основным законом страны и гарантом прав и свобод граждан Республики Молдова", - подчеркнул Фотеску. Референдум о евроинтеграции подвергся критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, экс-президент и лидер Партии социалистов Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций перед предстоящими выборами президента и парламента. Представители оппозиции считают, что такие меры могут подорвать доверие к демократическим процессам в стране. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.

https://ria.ru/20240808/moldaviya-1964656916.html

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

молдавия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, украина, киев, илан шор, евросоюз