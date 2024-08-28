Рейтинг@Mail.ru
Молдавия потеряет суверенитет при вступлении в ЕС, заявили в оппозиции - РИА Новости, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:25 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/moldavija-1969068122.html
Молдавия потеряет суверенитет при вступлении в ЕС, заявили в оппозиции
Молдавия потеряет суверенитет при вступлении в ЕС, заявили в оппозиции - РИА Новости, 28.08.2024
Молдавия потеряет суверенитет при вступлении в ЕС, заявили в оппозиции
При вступлении в ЕС Молдавия однозначно теряет свой суверенитет, это прописано мелким шрифтом даже в бюллетене на предстоящем референдуме о евроинтеграции,... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T20:25
2024-08-28T20:25
в мире
молдавия
украина
киев
илан шор
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
КИШИНЕВ, 28 авг — РИА Новости. При вступлении в ЕС Молдавия однозначно теряет свой суверенитет, это прописано мелким шрифтом даже в бюллетене на предстоящем референдуме о евроинтеграции, заявил депутат парламентской группы "Победа" Вадим Фотеску. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября - в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?" - который подразумевает два варианта ответа: да или нет. "То, что страна теряет свой суверенитет, вступая в ЕС – это однозначно. Давайте посмотрим на вопрос, который будет звучать 20 октября на референдуме. Изначально вопрос ставился о том, хотите ли вы – граждане Молдовы, вступления в ЕС: да или нет. Потом вопрос изменили: в свете стремления страны в ЕС, хотите ли вы внести изменения в Конституцию?" - заявил Фотеску в эфире телеканала "Первый в Молдове". Депутат подчеркнул, что мелким шрифтом в бюллетени на референдуме избиратели смогут прочесть, что все директивы ЕС будут иметь приоритетное значение перед любым законодательством Молдавии, включая конституцию. "Конституцию, которая является основным законом страны и гарантом прав и свобод граждан Республики Молдова", - подчеркнул Фотеску. Референдум о евроинтеграции подвергся критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, экс-президент и лидер Партии социалистов Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций перед предстоящими выборами президента и парламента. Представители оппозиции считают, что такие меры могут подорвать доверие к демократическим процессам в стране. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
https://ria.ru/20240808/moldaviya-1964656916.html
https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html
молдавия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, украина, киев, илан шор, евросоюз
В мире, Молдавия, Украина, Киев, Илан Шор, Евросоюз
Молдавия потеряет суверенитет при вступлении в ЕС, заявили в оппозиции

Депутат Фотеску: при вступлении в ЕС Молдавия потеряет суверенитет

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 28 авг — РИА Новости. При вступлении в ЕС Молдавия однозначно теряет свой суверенитет, это прописано мелким шрифтом даже в бюллетене на предстоящем референдуме о евроинтеграции, заявил депутат парламентской группы "Победа" Вадим Фотеску.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября - в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?" - который подразумевает два варианта ответа: да или нет.
Сторонники молдавской оппозиционной партии Возрождение проводят протестный митинг у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Сбывается худшее. По союзникам России готовят новый удар
8 августа, 08:00
"То, что страна теряет свой суверенитет, вступая в ЕС – это однозначно. Давайте посмотрим на вопрос, который будет звучать 20 октября на референдуме. Изначально вопрос ставился о том, хотите ли вы – граждане Молдовы, вступления в ЕС: да или нет. Потом вопрос изменили: в свете стремления страны в ЕС, хотите ли вы внести изменения в Конституцию?" - заявил Фотеску в эфире телеканала "Первый в Молдове".
Депутат подчеркнул, что мелким шрифтом в бюллетени на референдуме избиратели смогут прочесть, что все директивы ЕС будут иметь приоритетное значение перед любым законодательством Молдавии, включая конституцию. "Конституцию, которая является основным законом страны и гарантом прав и свобод граждан Республики Молдова", - подчеркнул Фотеску.
Референдум о евроинтеграции подвергся критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, экс-президент и лидер Партии социалистов Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций перед предстоящими выборами президента и парламента. Представители оппозиции считают, что такие меры могут подорвать доверие к демократическим процессам в стране.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Запад сделал ставку на боевых падальщиков
3 июля, 08:00
 
В миреМолдавияУкраинаКиевИлан ШорЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала