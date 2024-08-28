Молдавия потеряет суверенитет при вступлении в ЕС, заявили в оппозиции
Депутат Фотеску: при вступлении в ЕС Молдавия потеряет суверенитет
© Sputnik / Михай Карауш
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 авг — РИА Новости. При вступлении в ЕС Молдавия однозначно теряет свой суверенитет, это прописано мелким шрифтом даже в бюллетене на предстоящем референдуме о евроинтеграции, заявил депутат парламентской группы "Победа" Вадим Фотеску.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября - в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?" - который подразумевает два варианта ответа: да или нет.
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"То, что страна теряет свой суверенитет, вступая в ЕС – это однозначно. Давайте посмотрим на вопрос, который будет звучать 20 октября на референдуме. Изначально вопрос ставился о том, хотите ли вы – граждане Молдовы, вступления в ЕС: да или нет. Потом вопрос изменили: в свете стремления страны в ЕС, хотите ли вы внести изменения в Конституцию?" - заявил Фотеску в эфире телеканала "Первый в Молдове".
Депутат подчеркнул, что мелким шрифтом в бюллетени на референдуме избиратели смогут прочесть, что все директивы ЕС будут иметь приоритетное значение перед любым законодательством Молдавии, включая конституцию. "Конституцию, которая является основным законом страны и гарантом прав и свобод граждан Республики Молдова", - подчеркнул Фотеску.
Референдум о евроинтеграции подвергся критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, экс-президент и лидер Партии социалистов Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций перед предстоящими выборами президента и парламента. Представители оппозиции считают, что такие меры могут подорвать доверие к демократическим процессам в стране.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
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