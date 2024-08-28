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Пять солдат ВСУ сдались в плен в Курской области
Пять солдат ВСУ сдались в плен в Курской области - РИА Новости, 28.08.2024
Пять солдат ВСУ сдались в плен в Курской области
Силы российской группировки войск "Север" при отражении атак украинских штурмовых групп в направлении населенных пунктов курского приграничья за сутки взяли в... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T14:11
2024-08-28T14:11
2024-08-28T14:27
курская область
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" при отражении атак украинских штурмовых групп в направлении населенных пунктов курского приграничья за сутки взяли в плен пять военнослужащих ВСУ, сообщило в среду министерство обороны РФ в Telegram-канале."Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - заявило МО РФ.Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, отметили в министерстве.
https://ria.ru/20240828/plennyy-1968910070.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пять солдат ВСУ сдались в плен в Курской области
Минобороны: пять украинских военнослужащих сдались в плен в Курской области