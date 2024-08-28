https://ria.ru/20240828/minoborony-1968971043.html

Пять солдат ВСУ сдались в плен в Курской области

Пять солдат ВСУ сдались в плен в Курской области - РИА Новости, 28.08.2024

Пять солдат ВСУ сдались в плен в Курской области

Силы российской группировки войск "Север" при отражении атак украинских штурмовых групп в направлении населенных пунктов курского приграничья за сутки взяли в... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T14:11

2024-08-28T14:11

2024-08-28T14:27

курская область

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" при отражении атак украинских штурмовых групп в направлении населенных пунктов курского приграничья за сутки взяли в плен пять военнослужащих ВСУ, сообщило в среду министерство обороны РФ в Telegram-канале."Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - заявило МО РФ.Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, отметили в министерстве.

https://ria.ru/20240828/plennyy-1968910070.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)