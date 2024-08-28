https://ria.ru/20240828/minoborony-1968931785.html

Группировка "Днепр" уничтожила до 50 солдат ВСУ

Группировка "Днепр" уничтожила до 50 солдат ВСУ - РИА Новости, 28.08.2024

Группировка "Днепр" уничтожила до 50 солдат ВСУ

Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских войск составили до 50 военных,... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T12:10

2024-08-28T12:10

2024-08-28T12:19

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

запорожская область

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вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских войск составили до 50 военных, 155-миллиметровая гаубица М777 производства США, 152-миллиметровая пушка "Гиацинт-Б" и 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", также уничтожен склад боеприпасов ВСУ, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Жеребянки, Каменское Запорожской области, Днепровское и Ударник Херсонской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, девять автомобилей, 155-миллиметровая гаубица М777 производства США, 152-миллиметровая пушка "Гиацинт-Б" и 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)