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Группировка "Центр" за сутки отразила семь контратак ВСУ - РИА Новости, 28.08.2024
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12:08 28.08.2024 (обновлено: 12:16 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/minoborony-1968931548.html
Группировка "Центр" за сутки отразила семь контратак ВСУ
Группировка "Центр" за сутки отразила семь контратак ВСУ - РИА Новости, 28.08.2024
Группировка "Центр" за сутки отразила семь контратак ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили семь контратак ВСУ, противник потерял до 475 военнослужащих и американский бронетранспортер РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T12:08
2024-08-28T12:16
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили семь контратак ВСУ, противник потерял до 475 военнослужащих и американский бронетранспортер М113, сообщило в среду Минобороны РФ.По данным ведомства, силы "Центра" за сутки нанесли поражение формированиям 44-й, 53-й, 100-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Розовка, Дружба, Гродовка, Дзержинск, Карловка, Галицыновка, Лесовка и Михайловка Донецкой Народной Республики."Отразили семь контратак штурмовых групп 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 15-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - сказано в сообщении министерства."Потери противника составили до 475 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 122-мм гаубица Д-30", - уточнили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Центр" за сутки отразила семь контратак ВСУ

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 475 солдат в зоне ответственности "Центра"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили семь контратак ВСУ, противник потерял до 475 военнослужащих и американский бронетранспортер М113, сообщило в среду Минобороны РФ.
По данным ведомства, силы "Центра" за сутки нанесли поражение формированиям 44-й, 53-й, 100-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Розовка, Дружба, Гродовка, Дзержинск, Карловка, Галицыновка, Лесовка и Михайловка Донецкой Народной Республики.
"Отразили семь контратак штурмовых групп 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 15-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - сказано в сообщении министерства.
"Потери противника составили до 475 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 122-мм гаубица Д-30", - уточнили в МО РФ.
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