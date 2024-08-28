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Группировка "Центр" за сутки отразила семь контратак ВСУ
Группировка "Центр" за сутки отразила семь контратак ВСУ - РИА Новости, 28.08.2024
Группировка "Центр" за сутки отразила семь контратак ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили семь контратак ВСУ, противник потерял до 475 военнослужащих и американский бронетранспортер РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T12:08
2024-08-28T12:08
2024-08-28T12:16
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили семь контратак ВСУ, противник потерял до 475 военнослужащих и американский бронетранспортер М113, сообщило в среду Минобороны РФ.По данным ведомства, силы "Центра" за сутки нанесли поражение формированиям 44-й, 53-й, 100-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Розовка, Дружба, Гродовка, Дзержинск, Карловка, Галицыновка, Лесовка и Михайловка Донецкой Народной Республики."Отразили семь контратак штурмовых групп 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 15-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - сказано в сообщении министерства."Потери противника составили до 475 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 122-мм гаубица Д-30", - уточнили в МО РФ.
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Группировка "Центр" за сутки отразила семь контратак ВСУ
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 475 солдат в зоне ответственности "Центра"
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили семь контратак ВСУ, противник потерял до 475 военнослужащих и американский бронетранспортер М113, сообщило в среду Минобороны РФ.
По данным ведомства, силы "Центра" за сутки нанесли поражение формированиям 44-й, 53-й, 100-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Розовка, Дружба, Гродовка, Дзержинск, Карловка, Галицыновка, Лесовка и Михайловка Донецкой Народной Республики.
"Отразили семь контратак штурмовых групп 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 15-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - сказано в сообщении министерства.
"Потери противника составили до 475 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США
, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 122-мм гаубица Д-30", - уточнили в МО РФ.