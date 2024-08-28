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Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов - РИА Новости, 28.08.2024
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов
ВСУ за сутки потеряли до 165 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T12:06
2024-08-28T12:06
2024-08-28T12:14
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 165 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 36-й бригады морской пехоты, 113-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Алисовка, Липцы и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Противник потерял до 165 военнослужащих, девять автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад горючего", - отмечает МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов
Минобороны: ВСУ потеряли до 165 военных в зоне ответственности "Севера"