https://ria.ru/20240828/minoborony-1968930937.html

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов - РИА Новости, 28.08.2024

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов

ВСУ за сутки потеряли до 165 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T12:06

2024-08-28T12:06

2024-08-28T12:14

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 165 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 36-й бригады морской пехоты, 113-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Алисовка, Липцы и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Противник потерял до 165 военнослужащих, девять автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад горючего", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)