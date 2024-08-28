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В московском клубе единоборств "Ермак" нашли шесть нелегальных мигрантов
В московском клубе единоборств "Ермак" нашли шесть нелегальных мигрантов - РИА Новости, 28.08.2024
В московском клубе единоборств "Ермак" нашли шесть нелегальных мигрантов
Шесть нелегальных мигрантов установлены в ходе обысков в столичном клубе единоборств "Ермак", сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Москве. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T15:09
2024-08-28T15:09
2024-08-28T15:09
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Шесть нелегальных мигрантов установлены в ходе обысков в столичном клубе единоборств "Ермак", сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Москве. "В рамках расследования уголовного дела по факту организации экстремистского сообщества (статья 282.2 УК РФ)... получена информация о нарушении миграционного законодательства в спортивном клубе единоборств "Ермак", расположенном по улице Таганская в городе Москве", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате обысков в клубе установлен 21 иностранный гражданин. Их проверили на соблюдение миграционного законодательства, а также возможное совершение иных правонарушений в столичном регионе. "Выявлено шесть иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство РФ. В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 18.8 КоАП РФ", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В московском клубе единоборств "Ермак" нашли шесть нелегальных мигрантов
СК: в московском клубе единоборств "Ермак" нашли шесть нелегальных мигрантов