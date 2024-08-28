https://ria.ru/20240828/mid-1969021189.html

В МИД исключили переговоры с Киевом в условиях нападения на Курскую область

В МИД исключили переговоры с Киевом в условиях нападения на Курскую область - РИА Новости, 28.08.2024

В МИД исключили переговоры с Киевом в условиях нападения на Курскую область

Никаких переговоров с Украиной в условиях террористического нападения ВСУ на Курскую область быть не может, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T16:31

2024-08-28T16:31

2024-08-28T19:02

курская область

специальная военная операция на украине

россия

мария захарова

украина

вооруженные силы украины

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Никаких переговоров с Украиной в условиях террористического нападения ВСУ на Курскую область быть не может, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге для СМИ."Украинские боевики, иностранные наемники (в Курской области - ред.) по-настоящему творят зверства, расстреливают мирных людей, волонтеров, наносят удары по гражданской инфраструктуре, бьют прицельно по журналистам, создают угрозы для объектов ядерной энергетики. Какие тут мирные переговоры в таких условиях и с кем можно проводить? Конечно, ни о каких мирных переговорах с террористическим киевским режимом речи быть не может", - сказала Захарова.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240828/vsu-1969000507.html

https://ria.ru/20240828/rossija-1969018388.html

курская область

россия

украина

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курская область, россия, мария захарова, украина, вооруженные силы украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)