https://ria.ru/20240828/mid-1969021189.html
В МИД исключили переговоры с Киевом в условиях нападения на Курскую область
В МИД исключили переговоры с Киевом в условиях нападения на Курскую область - РИА Новости, 28.08.2024
В МИД исключили переговоры с Киевом в условиях нападения на Курскую область
Никаких переговоров с Украиной в условиях террористического нападения ВСУ на Курскую область быть не может, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T16:31
2024-08-28T16:31
2024-08-28T19:02
курская область
специальная военная операция на украине
россия
мария захарова
украина
вооруженные силы украины
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_0:0:3255:1831_1920x0_80_0_0_991045229485706038e96aef508ac05b.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Никаких переговоров с Украиной в условиях террористического нападения ВСУ на Курскую область быть не может, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге для СМИ."Украинские боевики, иностранные наемники (в Курской области - ред.) по-настоящему творят зверства, расстреливают мирных людей, волонтеров, наносят удары по гражданской инфраструктуре, бьют прицельно по журналистам, создают угрозы для объектов ядерной энергетики. Какие тут мирные переговоры в таких условиях и с кем можно проводить? Конечно, ни о каких мирных переговорах с террористическим киевским режимом речи быть не может", - сказала Захарова.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240828/vsu-1969000507.html
https://ria.ru/20240828/rossija-1969018388.html
курская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_439:0:2880:1831_1920x0_80_0_0_87559ad08ebc58b7fc682865d55919e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, мария захарова, украина, вооруженные силы украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Мария Захарова, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД исключили переговоры с Киевом в условиях нападения на Курскую область
МИД: в атаке ВСУ на Курскую область участвуют иностранные наемники