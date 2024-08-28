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МИД: Запад оправдывает преступления Киева, разрешая применять свое оружие - РИА Новости, 28.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:08 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/mid-1968996677.html
МИД: Запад оправдывает преступления Киева, разрешая применять свое оружие
МИД: Запад оправдывает преступления Киева, разрешая применять свое оружие - РИА Новости, 28.08.2024
МИД: Запад оправдывает преступления Киева, разрешая применять свое оружие
Запад заявлениями о возможности использования Украиной западного оружия для атаки на Курскую область оправдывает преступления Киева, заявила официальный... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T15:08
2024-08-28T15:08
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
мария захарова
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
жозеп боррель
евросоюз
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Запад заявлениями о возможности использования Украиной западного оружия для атаки на Курскую область оправдывает преступления Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Все эти заявления и (главы дипломатии ЕС Жозепа - ред.) Борреля, и представителей оборонного ведомства США представляют собой не что иное, как оправдание и поощрение киевского режима. А это и есть то самое пресловутое спонсорство терроризма", - заявила Захарова на своем брифинге. Она напомнила, что спонсорство терроризма зафиксировано в законодательствах западных стран как одно из самых тяжких преступлений. Ранее Пентагон заявил, что США разрешают Украине "совершать контрудары" по РФ американским оружием в ходе террористического нападения в Курской области. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что снятие запрета на удары Киева западным оружием по российской территории якобы может "способствовать миротворческим усилиям", а также обещал обсудить с главами МИД и минобороны Евросоюза наращивание поддержки Украины на фоне нападения ВСУ на Курскую область.
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в мире, курская область, мария захарова, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, жозеп боррель, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Жозеп Боррель, Евросоюз, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия
МИД: Запад оправдывает преступления Киева, разрешая применять свое оружие

Захарова: Запад спонсирует терроризм, разрешая атаки в Курской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Запад заявлениями о возможности использования Украиной западного оружия для атаки на Курскую область оправдывает преступления Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Все эти заявления и (главы дипломатии ЕС Жозепа - ред.) Борреля, и представителей оборонного ведомства США представляют собой не что иное, как оправдание и поощрение киевского режима. А это и есть то самое пресловутое спонсорство терроризма", - заявила Захарова на своем брифинге.
Она напомнила, что спонсорство терроризма зафиксировано в законодательствах западных стран как одно из самых тяжких преступлений.
Ранее Пентагон заявил, что США разрешают Украине "совершать контрудары" по РФ американским оружием в ходе террористического нападения в Курской области.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что снятие запрета на удары Киева западным оружием по российской территории якобы может "способствовать миротворческим усилиям", а также обещал обсудить с главами МИД и минобороны Евросоюза наращивание поддержки Украины на фоне нападения ВСУ на Курскую область.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАЖозеп БоррельЕвросоюзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
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