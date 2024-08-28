https://ria.ru/20240828/mid-1968996677.html

МИД: Запад оправдывает преступления Киева, разрешая применять свое оружие

МИД: Запад оправдывает преступления Киева, разрешая применять свое оружие - РИА Новости, 28.08.2024

МИД: Запад оправдывает преступления Киева, разрешая применять свое оружие

Запад заявлениями о возможности использования Украиной западного оружия для атаки на Курскую область оправдывает преступления Киева, заявила официальный... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T15:08

2024-08-28T15:08

2024-08-28T15:08

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

мария захарова

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

жозеп боррель

евросоюз

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Запад заявлениями о возможности использования Украиной западного оружия для атаки на Курскую область оправдывает преступления Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Все эти заявления и (главы дипломатии ЕС Жозепа - ред.) Борреля, и представителей оборонного ведомства США представляют собой не что иное, как оправдание и поощрение киевского режима. А это и есть то самое пресловутое спонсорство терроризма", - заявила Захарова на своем брифинге. Она напомнила, что спонсорство терроризма зафиксировано в законодательствах западных стран как одно из самых тяжких преступлений. Ранее Пентагон заявил, что США разрешают Украине "совершать контрудары" по РФ американским оружием в ходе террористического нападения в Курской области. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что снятие запрета на удары Киева западным оружием по российской территории якобы может "способствовать миротворческим усилиям", а также обещал обсудить с главами МИД и минобороны Евросоюза наращивание поддержки Украины на фоне нападения ВСУ на Курскую область.

https://ria.ru/20240827/rossiya-1968740357.html

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в мире, курская область, мария захарова, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, жозеп боррель, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия