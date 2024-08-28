https://ria.ru/20240828/mid-1968996677.html
МИД: Запад оправдывает преступления Киева, разрешая применять свое оружие
МИД: Запад оправдывает преступления Киева, разрешая применять свое оружие - РИА Новости, 28.08.2024
МИД: Запад оправдывает преступления Киева, разрешая применять свое оружие
Запад заявлениями о возможности использования Украиной западного оружия для атаки на Курскую область оправдывает преступления Киева, заявила официальный... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T15:08
2024-08-28T15:08
2024-08-28T15:08
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
мария захарова
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
жозеп боррель
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_0:0:3255:1831_1920x0_80_0_0_991045229485706038e96aef508ac05b.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Запад заявлениями о возможности использования Украиной западного оружия для атаки на Курскую область оправдывает преступления Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Все эти заявления и (главы дипломатии ЕС Жозепа - ред.) Борреля, и представителей оборонного ведомства США представляют собой не что иное, как оправдание и поощрение киевского режима. А это и есть то самое пресловутое спонсорство терроризма", - заявила Захарова на своем брифинге. Она напомнила, что спонсорство терроризма зафиксировано в законодательствах западных стран как одно из самых тяжких преступлений. Ранее Пентагон заявил, что США разрешают Украине "совершать контрудары" по РФ американским оружием в ходе террористического нападения в Курской области. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что снятие запрета на удары Киева западным оружием по российской территории якобы может "способствовать миротворческим усилиям", а также обещал обсудить с главами МИД и минобороны Евросоюза наращивание поддержки Украины на фоне нападения ВСУ на Курскую область.
https://ria.ru/20240827/rossiya-1968740357.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_439:0:2880:1831_1920x0_80_0_0_87559ad08ebc58b7fc682865d55919e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, курская область, мария захарова, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, жозеп боррель, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Жозеп Боррель, Евросоюз, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия
МИД: Запад оправдывает преступления Киева, разрешая применять свое оружие
Захарова: Запад спонсирует терроризм, разрешая атаки в Курской области