https://ria.ru/20240828/medvedchuk-1968952740.html

США сократят помощь Украине после президентских выборов, считает Медведчук

США сократят помощь Украине после президентских выборов, считает Медведчук - РИА Новости, 28.08.2024

США сократят помощь Украине после президентских выборов, считает Медведчук

Вашингтон значительно сократит любую помощь Киеву после выборов президента США вне зависимости от того, кто на них победит, считает председатель совета "Другой... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T13:00

2024-08-28T13:00

2024-08-28T13:37

сша

владимир зеленский

виктор медведчук

дональд трамп

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украина

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Вашингтон значительно сократит любую помощь Киеву после выборов президента США вне зависимости от того, кто на них победит, считает председатель совета "Другой Украины" Виктор Медведчук, его статью опубликовали на сайте движения."Кто бы ни победил в США, Зеленскому нечего рассчитывать на вечную и бесконечную помощь. <...> Дело вовсе не в личности Камалы Харрис, а в том, что демократы все больше осознают, в какую политическую пропасть их толкает проект "Зеленский". Трамп, который не упускает случая попинать Байдена за Украину, набирает очки, и демократы вынуждены с этим считаться. Поэтому якобы слив информации о том, что Камала не является фанатом Зеленского, скорее всего, идет из ее предвыборного штаба, чтобы успокоить избирателей, которые против втягивания США в войну", — считает Медведчук.По мнению автора статьи, американские политики понимают, что поддержка Киева толкает их в пропасть. Сейчас Зеленский уверен, что США будут его прикрывать при любых обстоятельствах и бесконечно давать ему деньги и вооружение, но он не берет в расчет публично провозглашенный принцип США и НАТО — воевать чужими руками до последнего украинца.При этом украинцев у Зеленского с каждым днем все меньше, а Вашингтону он все менее интересен, продолжил Медведчук. С другой стороны, он напомнил о заявлении кандидата в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнса, который сказал, что США нужно перестать играть в "полицейских мира", отправляя молодых граждан участвовать в "глупых войнах". "Прагматичным американцам и европейцам проще сделать удар в спину бывшему союзнику и "дорогому другу". <...> Ведь не зря режим Зеленского постоянно обвиняется США в коррупции. Это удавка на шее Зеленского, и ее уже не могут не затянуть, ведь это именно отходной путь из украинского конфликта — Зеленского объявить коррупционером, а маразматического дедушку Байдена — доверчивым добряком, которого этот циничный коррупционер обманул. Таким образом, все валим на Зеленского и выходим из конфликта, из непомерных трат и риска третьей мировой войны с гордо поднятой головой", — заключил Медведчук.Выборы президента США пройдут 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. По оценке предвыборного штаба республиканца, сейчас "фундаментально гонка <...> проходит вничью, особенно в колеблющихся штатах", но там не удивятся, если вице-президент Харрис временно наберет два-три процентных пункта.

https://ria.ru/20240827/plan-1968806107.html

https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html

https://ria.ru/20240828/putin-1968936738.html

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сша, владимир зеленский, виктор медведчук, дональд трамп, в мире, украина, камала харрис, выборы президента сша — 2024